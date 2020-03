Válságüzemmódba kapcsolnak a bankok, felfüggesztik a részvényvisszavásárlásokat

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Felfüggesztik részvény-visszavásárlási programjukat a nagy amerikai bankok, a koronavírus terjedése új helyzet elé állítja a pénzintézeteket is, így a forrásokat most inkább az üzletmenet fenntartására fordítják – számol be a hírről a MarketWatch.