Bankszövetség: 450 milliárdnyi kamat beszedését halasztja későbbre idén a bankszektor

A törlesztési moratórium részletszabályai még kidolgozás alatt állnak, ezért a bankok arra kérik ügyfeleiket, ne terheljék meg most kérdéseikkel és igényeikkel a banki ügyfélszolgálatokat. Összesen 450 milliárd forintnyi halasztott kamatbevétellel számol idén a moratórium miatt a szektor – írja közleményében a Magyar Bankszövetség, amely 2021 elejével a különadók eltörlését kéri a kormánytól.

"A globális koronavírus járvány összetett kihívások elé állítja a gazdaságot.

A kormányfő jelentős gazdasági lépéseket jelentett be, melyek leglényegesebb pénzügyi eleme a lakossági és vállalati hitelek törlesztési moratóriuma 2020. december 31-ig, amely gyors és hatékony segítséget jelenthet a rászoruló családok és vállalatok számára. A pénzügyi szféra – bankok és lízingcégek – megkezdték a kormányrendelet által előírt intézkedések alapján leállították a törlesztőrészletek beszedését 2020. március 19-ével. Azonban azon ügyfeleknek, akiknek nincs szükségük a jelenlegi helyzetben a moratórium igénybevételére, és az eredeti szerződési feltételek szerint kívánják folytatni a hitelük törlesztését, erre joguk és lehetőségük van.

Ennek jelzésére a bankszektor nyilatkozati lehetőséget biztosít, amely a jövőben visszavonható. A nyilatkozati minta közzétételéig türelmüket kérjük, kidolgozása folyamatban van. Kérjük, előzetes kérdéseikkel a veszélyhelyzetre való tekintettel ne terheljék most meg a banki ügyfélszolgálatokat. Különösen személyesen ne keressék fel jelenleg a bankfiókokat.

A miniszterelnök bejelentéséhez kapcsolódó részletszabályok és a végrehajtás folyamatai egyeztetésre és pontos kialakításra várnak. Néhány napig szükség van az ügyfelek türelmére, ezt követően részletes tájékoztatást fog minden érintett kapni. A kormányzati döntések és áttételes hatásaik jelentősek. A bankszektor megfelelő likviditással rendelkezik. Az időben elhalasztott kamatbevétel összege mintegy 450 milliárd Ft. A bankszektor stabilitását biztosító szabad likviditás meghaladja a 13 000 milliárd forintot. Ezt a volument a 2008-as gazdasági válság utáni tőketartalék képzési szabályok, valamint a pénzpiacok likviditása teszi lehetővé.

Nem egyértelmű még, hogy az említett 450 milliárd forint egy az egyben kiesik-e a bankok idei eredményéből (ez esetben a belföldi hitelintézetek más tételek hatásával együtt veszteségessé is válhatnak), vagy az említett kamatbevétel valóban halasztott, vagyis hozzáírják a 2020 vége után törlesztendő tőkéhez, és így a moratórium önmagában kevéssé érinti a bankok nyereségét. Az MNB ma reggeli közleménye és a Magyar Bankszövetség fenti megfogalmazása („elhalasztott kamatbevétel") is egyértelműen az utóbbira enged következtetni. Ezek után az lehet a fő kérdés, hogy folyamatosan (minden egyes törlesztés esedékességekor) vagy csak 2020 végén íródik hozzá a halasztott kamat a tőkéhez. A bankok számára előbbi forgatókönyv néhány milliárd forinttal (becslésünk szerint több mint 10 milliárd forinttal) az időtényező miatt kedvezőbb lenne.

A pénzügyi szektor bízik abban, hogy a kormányzati intézkedések pontos, szigorú betartásával a nemzetgazdaság néhány hónapon belül túljuthat a kritikus időszakon.

A moratórium hossza túlmutat a válságkezelésen, és várhatóan már az újraindítás időszakába is belenyúlik. A bankszektor az intézkedéscsomag végrehajtása mellett is készül a járványhelyzet után a gazdasági aktivitás újraindítására. Ilyen helyzetben elengedhetetlen egy összehangolt és mindent átívelő közös gazdasági csomag, melyben a magyar bankok, ahogyan eddig is, kulcsfontosságú szerepet fognak vállalni. A nemzetgazdaság újraépítésének fenntartható finanszírozásához szükség lesz a pénzintézeti ágazat extra terheinek eltörlésére, ezért 2021. január 1-vel kérjük a bankszektort sújtó minden illetékteher és különadó kivezetését."

