Törlesztési moratórium: az ügyfelek türelmét kérik a lízingcégek is

A koronavírus-járvány és az emiatt Magyarországon elrendelt veszélyhelyzet negatív hatással lesz a magyar gazdaságra. A lízingtársaságok egyetértenek azzal, hogy a nehéz helyzetbe kerülő háztartásoknak, vállalkozásoknak adósvédelmi konstrukciókat kell biztosítani, és megkezdik a felkészülést - közölte a Magyar Lízingszövetség. Ugyanakkor azt javasolják, hogy aki tud, továbbra is folytassa a törlesztést. A lízingcégek célja, hogy mielőbb hozzájárulhassanak az átmeneti időszakban tapasztalható negatív hatások enyhítéséhez.

Egyelőre korai konkrét mérleget és pontos előrejelzést adni a koronavírus-járvány gazdasági hatásaira, de a Magyar Lízingszövetség tagvállalatai már megkezdték a munkát, így áttekintik, hogy mik az ügyfelek igényei és milyen megoldásokkal lehet minimalizálni a negatív hatásokat.

A lízingtársaságok egyetértenek azzal, hogy a nehéz helyzetbe kerülő háztartásoknak, vállalkozásoknak adósvédelmi konstrukciókat kell biztosítani, és megkezdték a felkészülést annak végrehajtására. Az eddig nyilvánosságra került rendelet még számos kérdést hagyott nyitva és értelmezést igényel. Ezért kérik az ügyfelek türelmét, amíg a részletek tisztázódnak.

A Lízingszövetség hangsúlyozta, hogy a moratórium nem jelenti az adósságteher csökkentését, sőt, a kamatok halmozódása miatt a visszafizetendő teljes teher még nő is. A kormányrendelet értelmében azon ügyfelek, melyek továbbra is törleszteni kívánnak, azt megtehetik, amennyiben azt jelzik a lízingbe adónak. Ezért a lízingszakemberek azt tanácsolják a lízingbe vevőknek, hogy akik képesek rá, továbbra is folytassák a fizetést.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy továbbra is lehetőség van a feleknek a rendelettől való eltérő megállapodására, az adott helyzethez jobban illő egyedi megoldás kidolgozására is. Természetese az elsődleges cél, a munkahelyek, a cégek és a magánszemélyek védelme és pénzügyi mozgásterük biztosítása.

A lízingcégek képviselői emellett folyamatos egyeztetést folytatnak az érintettekkel, hogy miként járulhatnak hozzá a koronavírus-járvány okozta negatív gazdasági hatások enyhítéséhez, valamint ahhoz, hogy az átmeneti krízisidőszak után mielőbb megindulhasson a növekedés a magyar gazdaságban.

A Lízingszövetség azt is kiemelte, hogy a lízingcégek eddig kiválóan vizsgáztak a rendkívüli helyzetek kezeléséből, hiszen képesek voltak gyorsan reagálni és fenntartani a működést. A fizetési moratórium bevezetése további extra terhelést jelent majd, de a szövetség - ismerve a tagvállalatok felkészültségét - bízik abban, hogy ennek a kihívásnak is eleget tudnak tenni.

A törlesztési moratórium tudnivalóiról itt írtunk részletesebben:

Címlapkép: Shutterstock