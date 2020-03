Bezárt magyar fiókok, hazaküldött banki dolgozók a koronavírus árnyékában

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Több hazai bank is bezárta néhány fiókját és új fióklátogatási szabályokat vezetett be a héten a koronavírus-járvány miatt. Van bank, ahol a dolgozók többsége már otthonról dolgozik, köztük a call center dolgozóinak jelentős része is, máshol veszélyességi pótlékot kapnak a személyes munkavégzésre kötelezett munkatársak. Az ügyfeleket mindegyikük a digitális csatornák használatára kéri a fióklátogatás helyett. Öt nagybank válaszolt az e témákban feltett kérdéseinkre.