Három bank már meglépte: még soha nem volt ilyen olcsó a személyi kölcsön Magyarországon

Elsőként az OTP Bank, a K&H Bank, és a Takarékbank kínálja az 5,9 százalékos személyi kölcsönt - közölte a Bank360.hu. A Portfolio véleménye szerint azonban ilyen alacsony THM mellett jelentősen meg fog ugrani az elutasított kérelmek száma, és csökken a hitelek jövedelmezősége a bankok számára.

Hétfőtől elérhető az 5,9 százalékos THM-mel ellátott személyi kölcsön az OTP Banknál, a K&H Banknál és a Takarékbanknál - derül ki a bankok hirdetményeiből. A Bank360.hu szerint napokon belül várható a többi pénzintézet hitelajánlata is.

Az OTP Banknál legfeljebb 5 millió forintot igényelhetünk 24 - 60 hónapos futamidővel. A banknál száz százalékban online is igényelhetünk ilyen kölcsön 100 000 - 300 000 forint között, ha rendelkezünk OTPdirekt regisztrációval. A fiókban igényelhető minimális hitelösszeg 300 000 forint.

A K&H Banknál az új kölcsön 1 és 5 millió forint között igényelhető szabad felhasználással, 10 millióig ingtalanvásárlásra és felújításra használhatjuk. Magasabb jövedelmi elvárások teljesítésével a szabad felhasználásra 7 millió forintot is felvehetünk, ha pedig autóvásárlásra szánnánk, 8 millió forint a határ. A K&H Banknál is lehetséges 100 százalékban online igényelni a hitelt. A futamidő 2 és 7 év között lehet.

A Takarékbanknál 200 000 és 8 000 000 forint között igényelhetünk 3 és 7 év közötti futamidővel. Egyelőre nincs információ arról, hogy a Takarékbanknál lehetséges-e az online igénylés.

5,9 százalékos THM mellett 5 éves futamidőre felvett 2 000 000 forintnál a törlesztőrészlet körülbelül 38 387 forint havonta, a teljes visszafizetendő összeg 2 303 220 forint (banki kalkulációs képlet alapján minimálisan eltérhet) a Bank360.hu kalkulációi szerint.

Soha nem láttunk még ilyen olcsó személyi kölcsönöket Magyarországon a kormány által múlt csütörtök 0 órával bevezetett THM-plafonnak köszönhetően, ám ennek két negatív következménye is van: 1. várhatóan csak a legjobb hitelminősítéssel rendelkező, magas jövedelmű és tehetős ügyfeleknek fognak ilyet nyújtani a bankok, az elutasított hitelkérelmek aránya jelentősen megemelkedhet. 2. az 5,9%-os THM-plafon jelentősen rontja a bankok jövedelmezőségét, hiszen a THM-nek az akvizíciós, a hitelbírálattal kapcsolatos és a kockázati költségeket is fedeznie kellene. Ilyen kondíciók mellett nem vagy alig marad profittartalma ezeknek a hiteleknek. Emiatt elsősorban azért érheti meg kínálniuk a következő hónapokban a bankoknak a személyi kölcsönt, hogy piaci részesedésüket megtartsák vagy növeljék a járvány utáni időkre, különösen a legjobb minősítésű, keresztértékesítési szempontból is értékes ügyfelek körében. A részesedés növelésére járvány idején elsősorban a hitelüket digitálisan kínáló bankok lehetnek képesek, erről itt írtunk részletesen.