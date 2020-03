Itt vannak az első körös 5,9 százalékos hitelek: a bankok úgy félnek a rossz ügyfelektől, mint ördög a tömjénfüsttől

Az Orbán Viktor által bejelentett fogyasztói hitel kamatmutatók rögzítésére reagálva, már napokon belül megkezdték gőzerővel átalakítani kínálatukat a hazai bankok. Az eddig megjelent 5,9 százalékos kiemelkedően kedvező THM-ű hitelekhez azonban a szigorúbb feltételek miatt, kevesebb ügyfél juthat majd hozzá.

Március 18-án Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette gazdaságvédelmi akciótervét, a koronavírus-járvány okozta gazdasági problémák első körös megfékezésére. Ennek az akciótervnek a hiteltörlesztési moratórium és egyebek mellett, része a fogyasztói hitelek THM-jének a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékában való rögzítése is, ami jelenleg 5,9 százalékos legmagasabb THM-et jelent. Az ezt szabályozó új kormányrendelet megjelenése óta sokakat hozott lázba az újonnan megnyílt lehetőség, nem is csoda, hiszen ritka kiegyensúlyozott helyzet, amikor a törlesztőrészleteinkben csupán pár száz forinttal, a teljes visszafizetendő összegek tekintetében pedig ezres nagyságrendben térnek el a bankok ajánlatai. El kell még mondani, hogy ez részben annak is köszönhető, hogy a bankok "árrését" is jelentősen csökkentette a rendelet, miközben a koronavírus okozta bizonytalan helyzetre való tekintettel a kockázataik inkább nőttek. Így vélhetően jobban megvizsgálják majd, kinek folyósítanak hitelt.

Az aktuális helyzetben ezért nem meglepő, hogy a személyi kölcsönök terén egyre erősebb szempontok lesznek a kockázatkerülés, és a kiszámíthatóság. A Pénzcentrum ezért szemrevételezte az első körben megjelent 5,9 százalékos THM-ű új fogyasztási hiteleket, és azt találta, hogy a kockázatkerülés, mint alapelv visszaköszön nem csak a kamatokban, de az összegek, futamidők és elvárt jövedelmek tekintetében is.

A lap kiszámolta, mekkora törlesztőrészletre és visszafizetendő összegre számíthat a pénzintézeteknél az, aki 1,8 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt vennénk fel 5 éves futamidőre.

