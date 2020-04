Magyarok tízezrei döntöttek úgy, hogy tovább fizetik a hitelüket

A bankok több tízezer ügyfele továbbra is törleszti a hiteleit, a megkeresések folyamatosan érkeznek a pénzintézetekhez a hitelekre vonatkozó, március 18-án bejelentett fizetési moratóriummal kapcsolatban - közölte az MTI megkeresésére szerdán a Takarékbank, az Erste és a Raiffeisen.

A Takarékbanknál március 26. óta lehet jelezni, ha valaki továbbra is törlesztené hitelét. Ekkor tájékoztatták az ügyfeleket a nyilatkozattételi lehetőségről és módokról. Másnap, pénteken több mint ezer kérelmet fogadott telefonon és e-mailen az ügyfélszolgálat. A hétvégén nem volt erős forgalom, hétfő óta viszont újra hatalmas az érdeklődés, szerda este hat óráig 18 600-an nyilatkoztak arról, hogy tovább törlesztik hiteleiket. Eddig túlnyomórészt lakossági ügyfelek jelezték törlesztési szándékukat - közölte a Takarékbank. A megnövekedett forgalom miatt a Takarékbank külső ügyfélszolgálati szolgáltatótól is igénybe vesz kollégákat - írták. A beérkező igényeket folyamatosan dolgozzák fel.

Raiffeisen Bank arról tájékoztatott, hogy folyamatosak az ügyfélmegkeresések, már több ezer ügyfél jelezte, hogy szeretne kilépni a fizetési moratórium hatálya alól. A lakáshitelek és a személyi kölcsönök további fizetési szándéka a legjellemzőbb.

Az Erste Bank jelezte, hogy a különféle hiteltermékek esetében a különböző banki csatornákon eltérő időpontokban indult a nyilatkozattételi lehetőség a törlesztési moratórium adta jogról való lemondásról. Várhatóan egy-másfél hét múlva állnak majd rendelkezésre reprezentatív adatok a nyilatkozók számáról, arányáról.

Hasonló számokat közölt a Bank360.hu online felmérése alapján, amely szerint a hitelszerződéssel rendelkező adósok 49 százaléka nem szeretne élni a moratórium lehetőségével:

