Az előző válság főellenségei lennének a mostani krízis szuperhősei

A 2008-2009-es válság „főgonoszai”, a Wall Street nagybankjai mindent megtesznek azért, hogy a mostani válságból úgy jöjjenek ki, mint a jó fiúk: hiteltörlesztési moratóriumokat hirdettek, felhagytak a kilakoltatásokkal, elengednek bizonyos díjakat az ügyfeleiknek és bejelentették: senkit nem fognak kirúgni. Néhány bank még fizetésemelést is biztosított dolgozóinak.

Örülhetnek a jelzáloghitelesek

A 2008-2009-es válság következtében rengeteg ember vesztette el a lakását, csak a 2008-as évben majdnem 900 ezer családot tettek ki az otthonukból. Disszonánsnak tűnt a lakosság számára, hogy miközben a bankok agresszívan hajtják be a követekéseiket a bedőlt hiteleseken, a pénzintézetek dollár százmilliárdos mentőcsomagokat kapnak a Fedtől.

A Wall Street most mindent megtesz, hogy kimossa ezt a szégyenfoltot történelméből: a rekordmagas leépítési számokra válaszul a koronavírus által legjobban sújtott államokban – New Jerseyben, New Yorkban, Kaliforniában -, a kormányzatok a bankokkal megegyezve törlesztési moratóriumot hirdettek 60-90 napra. A pénzintézetek azt is megígérték, hogy átmenetileg felfüggesztik a kilakoltatásokat is. A moratórium igénylését nem jelentik a bankok a hitelminősítőknek sem.

Néhány pénzintézet ennél is tovább ment: kihirdették, hogy akár 90-120 napra is hajlandók moratóriumot adni hiteleseiknek, függetlenül attól, hogy milyen államban vannak, vagy hogy milyen kölcsönt vettek fel.

Sok minden ingyen lesz

Nem csak a hiteleseknek akarnak kedvezni a bankok: számos pénzforgalmi szolgáltatás díját mérséklik vagy engedik el teljes egészében:

Több pénzintézet az ATM-használat díjait csökkenti; a leggyakoribb intézkedés ezen a téren, hogy az idegen automatából történő készpénzfelvétel díjait elengedik. Akad olyan bank is, ahol elengednek minden készpénzfelvételi díjat, ha ennek indokoltságát az ügyfél ezt a járvány gazdasági hatásaival indokolni tudja.

Néhány bank a hitelkártyák díját mérsékli: több pénzintézet is akad, amely a késedelmes fizetésre kiszabott büntetőkamatokat engedi el. Akad néhány pénzintézet, amely csak a kkv-ügyfeleknek ad ilyen engedményt, de többnyire az a jellemző, hogy a lakossági ügyfeleket is részesítik ilyen előnyben.

Pár bank a túlköltések büntetődíjait is elengedi; ezeket akkor számítanák fel, amikor egy ügyfél a bankszámlájának elérhető egyenlegén felül költ el összegeket.

Akadnak olyan pénzintézetek is, ahol a havi számlavezetési költségeket és a betétek korai feltörésének büntetőkamatait is elengedik.

Nem lesznek kirúgások, sőt...

A jelenleg durván kétmillió főt foglalkoztató amerikai bankok masszív leépítésekbe kezdtek a válság alatt, válság után költségcsökkentő stratégiájuk részeként, most viszont több nagybank is bejelentette, hogy nem készül ilyenre.

Eddig a legnagyobb bankok közül a Bank of America, a Morgan Stanley, a Goldman Sachs Group, a Wells Fargo, a Deutsche Bank, az HSBC és a Citigroup jelentette be, hogy senkit nem bocsátanak el a közeljövőben, néhány bank, mint a Bank of America vagy a Morgan Stanley még azt is megerősítették, hogy az év végéig nem készülnek leépítésekre.

Több pénzintézet még fizetésemelést is végrehajtott: a Bank of Americánál 400 dollárral többek keresnek átmenetileg majd a bankfióki dolgozók havonta és napi két órával kevesebbet dolgoznak, míg a JP Morgan 1000 dolláros bónuszokkal jutalmazta „frontharcosait.”

Milyen hatással lesz mindez a bankokra?

Egyelőre még korai megjósolni, hogy milyen hatással lesz a bankok bevételeire a rengeteg kedvezmény, moratórium, illetve bónusz, valószínűleg rövid távon csökkenő bevételekkel, hosszabb távon viszont javuló reputációval tudnak számolni a pénzintézetek. Szintén fontos tényező, hogy sokmilliárd dolláros büntetéseket kellett etikátlan és illegális viselkedésük miatt kifizetniük a bankoknak a 2008-2009-es válság után, talán most ez a kör is elmarad.

A mostani krízis egyébként – az eddigi információk alapján -, közel sem érinti olyan rosszul a bankokat, mint a 2008-as, 2009-es válság. A legtöbb pénzintézet jóval stabilabb lábakon áll, megfelelően tőkésített és még a Fed éves stressztesztjeit, melyben egy mostani összeomlás bankrendszerei hatásait vizsgálják, is teljesítette.

