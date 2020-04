Jobb, mint a hitel? Új sztárja lesz a koronavírus-válságnak a magyar cégeknél

Sok cég tart likviditási problémáktól amiatt, hogy a válsághelyzetben a vevői nem, vagy csak késve tudnak fizetni. ezért igencsak megugrott a kereslet a vállalatok körében a vevőkövetelések előfinanszírozására, nevezetesen a faktoring szolgáltatásokra – jelezte a Portfolio-nak több bank és pénzügyi vállalkozás is az elmúlt hetekben. A faktorálást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is megfelelő megoldásnak tartja a mostani válsághelyzetben.

Megugrott az érdeklődés

Az elmúlt hetekben többszörösére ugrott a faktorálás iránt érdeklődők száma a Takarék Faktorháznál. Márciusban háromszor annyian érdeklődtek a faktorálás iránt, mint februárban, úgy, hogy elsősorban a hónap második felében – a veszélyhelyzet kihirdetése után – ugrott meg a megkeresések száma.

A Takarék Faktorház munkatársai az elmúlt hetekben azt tapasztalták, hogy az érdeklődők nagy része attól tart, a vevői csak hosszabb határidővel, vagy egyáltalán nem tudnak majd fizetni a kialakult helyzetben, ezért szeretnének minél hamarabb hozzájutni a pénzükhöz, hogy saját kintlévőségeiket rendezzék, fizetést adjanak munkavállalóiknak, illetve alapanyagot szerezzenek be.

A CIB előrejelzése is azt mutatja, hogy a koronavírust övező gazdasági környezetben felértékelődhet a faktoring fontossága. A vevőkövetelések finanszírozásának folyamatosan növekvő hazai piacán a CIB Bank a faktorált állomány 10 százalékot meghaladó piaci részesedésével a harmadik legnagyobb szereplő volt 2019-ben.

A faktoring rugalmasan kialakított finanszírozási forma, amely már pusztán a vevőkövetelések fedezetével elérhető. Növeli a beszállítói helyzetben lévő cég likviditását, ezáltal versenyképességét is. A faktorálás során a pénzügyi szolgáltató finanszírozást ad az ügyfél követelésállományára, és akár mentesíti a vevők fizetési kockázata alól is. Ez a finanszírozási forma nemcsak a kis- és közepes vállalkozások számára előnyös, hanem akár a nagyobb cégeknek is, hiszen így az ügyfeleknek nem kell kivárniuk a vevőkkel leszerződött 30-90 nap fizetési futamidőt, hanem a pénzügyi szolgáltatótól azonnal pénzükhöz jutnak – hívta fel a figyelmet a CIB.

A BÁV Faktor tapasztalai szerint is ugrásszerűen megnőtt a kereslet a kereskedelmi faktoringra, az elmúlt napokban egyre több cég érdeklődött a pénzügyi szolgáltatás iránt. A számlák előfinanszírozása a likviditás megőrzése miatt jelenthet segítséget a vállalatoknak, de a jelenlegi helyzetben a szolgáltatással járó vevőminősítés és biztosítási lehetőségek is fontos információval szolgálnak a cégeknek.

Likviditási és kockázatkezelési szempontból is előnyös

Krízishelyzetben a legtöbb vezető előre gondolkozik, így sokan már most keresik az új lehetőségeket. Azzal, hogy a rendkívüli helyzetben megváltoznak a fogyasztói szokások, a legtöbb cégnek csökken a likviditása, a vállalatvezetők többsége ettől tarthat most. Ráadásul ilyenkor lelassul a hitelezési folyamat, mindenki óvatos. Legutóbb a 2008-as válság idején volt hasonló a helyzet – akkor is sokan meglátták a lehetőséget ebben a megoldásban, és ezzel sikerült átvészelniük a nehéz időszakot – hívta fel a figyelet a BÁV Faktor.

A vállalatok számára nemcsak a likviditás miatt, de kockázatelemzési szempontból is előnyös a kereskedelmi faktorálás. A szolgáltatással ugyanis együtt jár az adott vállalat vevőinek elemzése is, így a cégek azt is megtudják, hogy kinek érdemes szállítani, így fenntartva egy egészséges vevői kört. A szakértő szerint a piacon várható bizonytalanságot ezzel is csökkenteni lehet.

„A rendkívüli helyzetben a megnövekedett kereslet mellet a legtöbb faktoráló cég is óvatosabb lesz. A kihelyezés egyre nagyobb szelete hitelbiztosítással fedezetté válik, ezzel is csökkentve az ügyfelek és a faktorcégek kockázatát – tette hozzá a BÁV Faktor.

A Takarék Faktorház munkatársai az ügyfelekkel folytatott beszélgetések alapján úgy látják, hogy szinte az összes szektorban tartanak az alapanyagbeszerzés akadozásától, a munkavállalók kiesésétől, és attól, hogy ennek következtében nem tudják kiszolgálni ügyfeleiket, akiket ezért elveszítenek. Az ügyfélreferensek tapasztalata szerint a járványnak ezidáig egyértelműen a legnagyobb vesztese az idegenforgalom és a vendéglátás, valamint a közúti fuvarozói, szállítmányozói szektor. Az informatikai vállalkozásokat viszont kevéssé érinti a jelenlegi helyzet.

A kamara is ajánlja

A faktorálást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is megfelelő megoldásnak tartja a mostani válsághelyzetben. A kamara második javaslatcsomagjának azonnali intézkedései között található a faktorálási lehetőségek bővítése, mint az egyik lehetőség az életképes hazai vállalkozások kiemelt támogatására, likviditásuk növelésére – hívták fel a figyelmünket a Takarék Faktornál.

A faktorálás nem hitel, hanem a vevőkövetelések megfinanszírozása, ezért jó megoldás egy cég likviditási problémáira a mostani körülmények között, amikor a banki folyó-, és forgóeszközhiteleket nehezebb elérni. A faktorálás nem igényel tárgyi fedezetet, ingatlan jelzálogot. A Takarék Faktorház nem csak finanszírozást nyújt az ügyfeleinek, hanem adminisztrációs szolgáltatást is. Ezen kívül akár hitelbiztosítást kínál a vevők nemfizetése esetére és még a követelésbehajtásban is segít.

A Magyar Faktoring Szövetség adatai szerint jelentősen nőtt az exportügyletek finanszírozási igénye. A 2018-as 4% után 2019-ben 9%-át adták az exporthoz kapcsolódó faktorálások. A piacon 2019-ben 2847 milliárd forint volt a faktorált forgalom, míg a faktorált állomány bruttó 319,8 milliárd forintot tett ki, nettó 268 milliárdos érték mellett – hívták fel a figyelmünket a CIB-nél. A bank forgalma egyébként tavaly a 2018-as rekordévet is túlszárnyalta közel 190 milliárdos forgalommal és bruttó közel 35 milliárdos (nettó közel 30 milliárdos) állománnyal.

