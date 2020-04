Bagdy Emőke gondolataival segítenek a magyar bankok a nehéz időszak túlélésében

Bagdy Emőke pszichológus professzor a Magyar Bankszövetség felkérésére elkészített egy veszélyhelyzetre vonatkozó ajánlást és öt, a hétköznapokra szóló tanácsadó hanganyagot. A bankok a front-office-ban és a home-office-ban dolgozó kollégáiknak, és minden hasonlóan érintett embernek a figyelmébe ajánlják ezt testi-lelki egészségük megőrzésére.

A Magyar Bankszövetség közleménye így fogalmaz:

„Jelenkorunkban veszélyhelyzet esetén is vannak olyan szolgáltatások, melyek feltétlen működése és működtetése a társadalom alapvető elvárása. Ilyen például a gyógyszerellátás, az élelmiszer kereskedelem és ugyanilyen nélkülözhetetlen mindennapi életünkhöz a banki szolgáltatás is.

Ma Magyarországon 1956 darab bankfiók és kirendeltség van, melyek 95%-a az aktuális veszélyhelyzet körülményei között is folyamatosan működik. Országosan 5 ezer pénzkiadó automata (ATM) üzemel, 147 ezer POS terminálon lehet bankkártyával fizetni. A pénzellátás és -forgalom a megváltozott körülmények között is nap mint nap zavartalanul működik. Emberi kéz érintése nélküli, bankkártyás, mobilos fizetéssel is – amelynek PIN kód megadása nélküli értékhatára április 15-éig mindenütt 15 000 forintos összegig emelkedik. A márciusban elindított azonnali fizetési rendszer több millió forint átutalást teljesített már pontosan, hétvégén és éjszaka is másodpercek alatt. Köszönhető ez a most is dolgozó 40 ezer pénzintézeti munkatárs elkötelezettségének, helytállásának.

Mindig is tudtuk, hogy egyek vagyunk a társadalommal, az általános veszélyhelyzet azonban ezt a tényt még nyilvánvalóbbá teszi. A bankszektor vezetői is egytől egyig a kötelességüknek érzik, hogy kiemelt figyelemmel a munkatársakra és az ügyfelekre, valamint rajtuk túl is próbáljanak segítő kezet nyújtani a mai szokatlan és váratlan kihívásokkal szembesítő, közös élethelyzetekben.

„A munkakörülményei szinte mindenkinek megváltoztak: megrendítő hatású lehet az új élethelyzet, amelyre nem vagyunk felkészülve, váratlanul ért minket, így a régi helyzetmegoldásaink alkalmatlanok” – összegzi dr. Bagdy Emőke pszichológus professzor, aki a Magyar Bankszövetség felkérésére elkészített egy veszélyhelyzetre vonatkozó „HOGYAN ALKALMAZKODJUNK A VILÁGJÁRVÁNY KIHÍVÁSAIHOZ?” ajánlást, és öt, a hétköznapokra szóló tanácsadó hanganyagot.

A Bankszövetség ezeket segítségül szánja a front-office-ban és a home-office-ban dolgozó kollégáinknak, és minden hasonlóan érintett ember figyelmébe ajánlja. Ki-ki azután el tudja majd dönteni, hogy az ő helyzete és egyénisége számára vajon mi a leginkább megfogadható, professzionális életvezetési tanács. Bizonyára lesznek, akik majd tovább is gondolják mindazt, amit természetesen csak korlátozott időkeretek között fejthetett ki a professzorasszony, és ők úgy válnak ellenállóbbá a vírus és következményeinek támadásával szemben. Meggyőződésünk, hogy az anyagokból mindenki kaphat szellemi és érzelmi muníciót ahhoz, hogy sikeresen őrizze meg önmaga és családja testi és lelki egészségét.

Az ajánlás a Magyar Bankszövetség honlapján (pdf), a hanganyagok pedig Bagdy Emőke professzorasszony digitális csatornáján érhetőek el.”

Címlapkép: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd