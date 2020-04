Van Magyarországon egy 0%-os hitel, amit koronavírus idején is megéri felvenni

Amíg egy fiatal házaspár legalább egyik tagja munkahellyel rendelkezik, addig akár egy jelentősebb családi tartalék felépítésére is jó választás lehet a babaváró hitel felvétele. A bankok továbbra is 0%-os kamattal kínálják a hitelt, ami 5 éven belüli gyermekvállalás esetén a futamidő végéig így is marad. A törlesztési moratórium azonban hozott némi változást a babaváró hitel esetében is, ezeket is összefoglaljuk cikkünkben. Apró bizonytalanságot jelent, hogy az állami garanciadíjjal kapcsolatos eltérő értelmezések miatt maguk a bankok sem tudják biztosan, hogy 42 ezer vagy 46 ezer forint legyen-e az idei törlesztőrészlet azoknál, akik mostanában veszik fel a 10 milliós hitelt, de ez hamarosan tisztázódhat.

Mit tud ez a hitel?

2019. július 1-je óta érhető el a babaváró hitel, azóta már több mint 60 ezer fiatal házaspár döntött úgy, hogy felveszi. Az MNB február végi adatai szerint 577 milliárd forintot helyeztek ki a bankok az első 8 hónapban, így a babaváró hitelek teszik ki már a lakosság banki hiteltartozásának mintegy 8%-át.

A babaváró hitel lényege, hogy nem igényel jelzálogfedezetet, és szabad felhasználású. Az első 5 évben mindenképpen kamatmentes, így törlesztőrészlete állami garanciavállalási díjjal együtt 45 833 forint havonta, ha 20 éves futamidőt és a maximális, 10 milliós hitelösszeget választja a pár (lásd lejjebb az idei törlesztőrészletekkel kapcsolatos banki bizonytalanságot). A törlesztőrészlet nem növekedhet 50 ezer forint fölé, kivéve azt az esetet, amikor a párnak az első 5 évben nem születik gyermeke (a 12 hetes magzat is figyelembe vehető). Ekkor a már igénybe vett állami kamattámogatás visszafizetendő, a későbbi kamatozás pedig egy kedvezőbb személyi kölcsön kamatozásának fog megfelelni (lásd alább). Ha viszont születik gyermek, akkor a magzat 12 hetes korától a törlesztés 3 évig felfüggeszthető, a második új gyermeknél pedig már az aktuális tartozás 30%-át is elengedi az állam. Ha harmadik új gyermek is születik a hitel futamideje alatt, akkor a teljes aktuális tartozást elengedik. Két vagy három új gyermek születése esetén tehát a hitel részben, illetve egészben állami támogatássá válik.

Változások a koronavírus miatt

Elektronikus ügyintézés: A Magyar Nemzeti Bank (MNB) április elején felügyeleti vezetői körlevélben hívta fel a hazai hitel- és pénzkölcsönnyújtó hitelintézetek figyelmét, hogy az államilag támogatott hitelek esetében (pl. a babaváró kölcsönnél, az új lakások építését, vásárlását célzó támogatott hitelnél) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által kiállított hatósági bizonyítványokat elektronikusan is fogadják el, ne csak az ügyfél által személyesen, papír alapon benyújtva. A babaváró támogatásról szóló 2019. évi kormányrendelet kifejezetten rendelkezik arról, hogy az ahhoz kapcsolódó kérelmek elektronikusan is előterjeszthetők.

Törlesztési moratórium: a moratórium nem vonatkozik a 2020. március 18., szerda 24 óra után folyósított hitelekre. Az újonnan felvett babaváró hitelekre tehát nem kérhető az általános moratórium, törlesztőrészletüket 2020 végéig és azt követően is folyamatosan fizetni kell. Ha azonban valaki még a moratórium időszaka előtt vette fel a babaváró hitelt, akkor közgazdasági értelemben (jelenértéken) érdemes élnie a moratóriummal, hiszen ugyanazt a kamatmentes összeget több mint 9 hónappal később kell törlesztenie (ennyivel nyúlik a teljes futamidő is), a be nem fizetett összeget pedig addig is, ha van rá lehetősége a családnak, pozitív hozamú befektetésben érdemes fialtatni. Ha pedig érkezik időközben két vagy három baba, akkor az állam által elengedett tartozás (két új gyermek esetén az aktuális tartozás 30%-a, három új gyermek esetén a 100%-a) is magasabb lesz, ha valaki a moratóriumot választja.

Elengedett garanciadíj: a babaváró hitelt 0%-os kamatozásúnak tekinthetjük, de valójában meg kell fizetni rá egy 0,5%-os tőkearányos állami kezességvállalási díjat is normál esetben. A díj nélkül a törlesztőrészlet 41 667 forint egy 20 éves, 10 milliós babaváró hitel esetében, ezzel együtt azonban 45 833 forint. Az idei év ebben is hozott változást: a törlesztési moratórium időszakában, vagyis 2020. március 19-e és 2020. december 31-e között a babaváró hitelek esetében elengedi az állam a kezességvállalási díjat. A rendelet értelmezése azonban e ponton nem egyértelmű: banki forrásaink biztosnak tartják, hogy minden olyan babaváró hitelre érvényes a garanciadíj elengedése, amelyet a moratórium időszaka előtt folyósítottak. Az újonnan kihelyezett babaváró hitelek esetében azonban még mindig fennáll a bizonytalanság, egyes bankok tudomásunk szerint minisztériumi tájékoztatást kértek, kérnek erről.

Befektetés: ha valaki nem biztos abban, hogy 5 éven belül születik gyermeke, annak továbbra is megéri biztos befektetésbe, így például az éppen 5 éves lejáratú, magas (4,95%-os éves) hozamú szuperállampapírba (MÁP+) fektetnie a hitelét. Számításaink szerint még egy április-májusi hitelfelvétellel is kétszámjegyű hozamot lehet így elérni ezen a kombináción, amennyiben a bababáró hitel törlesztőrészletére úgy tekintünk, mint rendszeres megtakarításra. A gyermekvállalás elmaradása esetén ugyan vissza kell fizetni az időközben élvezett állami kamattámogatást 5 év múlva (és érdemes ekkor végtörleszteni is a megmaradt hitelt), ám ennek az összege még mindig alacsonyabb, mint az a hozam, amit a hitel teljes összegének befektetésével a MÁP+ segítségével el lehet érni. 5 év múltán több százezer forintot nyerünk ez esetben (mármint ha nem jön baba) ahhoz képest, mintha nem vettük volna fel a babaváró hitelt. Erről legutóbbi itt írtunk részletesen:

A babaváró hitel lényege 10 pontban

A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg. Kamatmentes és szabad felhasználású a hitel, ingatlanfedezet sem kell hozzá, ugyanis ezt az állam készfizető kezessége "pótolja". A hitel vissza nem térítendő támogatássá alakulhat: a második (a hitelfelvételt követően születő vagy ezt követően születő és örökbefogadott) gyermek érkezése után az aktuális tartozás 30%-át, a harmadik után az aktuális tartozás 100%-át engedik el, és minden egyes gyermek érkezése után 3 évre felfüggesztik a tartozást. Legfeljebb 10 millió forintig, legfeljebb 20 évre és legfeljebb havi 50 ezer forintos törlesztőrészlettel vehető fel a hitel. Azok a házaspárok igényelhetik, akiknél a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét. Legalább az egyik házasfél legalább 3 éve tb-jogosult vagy felsőoktatási tanulmányokat folytat(ott). Ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastársnak az első házasságában kell élnie (az özvegyüléssel megszűnt házasság nem számít). A hitelintézetek saját általános belső szabályaik szerint minősíthetik hitelképesnek az igénylőket. A hitelkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül el kell bírálniuk a folyósító hitelintézeteknek. Nem számítható fel díj a kölcsön elbírálásáért, folyósításáért és előtörlesztéséért sem, viszont az államnak évente a fennálló kötelezettség 0,5%-ára rúgó díj jár egy év alatt. A hitel azáltal kamatmentes, hogy az állam kamattámogatást nyújt hozzá 5 éves kamatperiódussal. Ha 5 éven belül baba érkezik (akár örökbefogadással), akkor a hitel végig kamatmentes marad, ellenkező esetben vissza kell fizetni a már igénybe vett kamattámogatást, és megnő a hitel kamata.

