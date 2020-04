Nagy Márton a koronavírus-válságról: nincs más választásuk a bankoknak, mint hitelezni

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint a vállalatok 9%-a fizetésképtelenséggel küzd, 33% pedig elbocsátáson gondolkodik. A vállalatok 40%-a negyedéven belül hitelből fizetné a béreket, rövid távon nagyon felértékelődik ezért a likviditási célú hitelek szerepe, miközben a beruházási célok is megmaradtak - mondta mai Hitelezés 2020 konferenciánkon Nagy Márton, az MNB alelnöke. A lakosság 25-30%-a, vállalatok mintegy harmada döntött eddig úgy, hogy nem él a moratóriummal, pedig közgazdasági értelemben mindenkinek megéri benne maradnia. Megtakarítási oldalon az első hetek nyertese a készpénz volt, de a digitalizáció is felértékelődött. A bankrendszer belföldi nyeresége a tavalyi 450 milliárdról a GDP stagnálása mellett is 100 milliárd forint környékére csökkenhet idén.