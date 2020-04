Megvádolták az amerikai bankokat: elfogultan osztották ki a mentőcsomagot?

Azzal vádolnak négy amerikai nagybankot, hogy a kormány által támogatott, PPP-hitelprogram keretein belül folyósított hiteleknél azokat a kkv-kat priorizálták, melyek nagyobb összegű hitelkérelmet nyújtottak be – írja a CNN.

Beperelték a Bank of Americát, a Wells Fargót, a JP Morgant és a US Banket; a vád szerint a pénzintézetetek unfair módon a nagyobb hitelkérelmeket részesítették előnyben és néhány kisebb hitelt ezért egyáltalán nem is bíráltak el. A PPP-program feltételei alapján sorban kellett volna elbírálniuk a hitelkérelmeket, azok beérkezése szerint.

A négy, külön-külön benyújtott kereset szerint a bankok „igazságtalan és szánnivaló viselkedése” miatt néhány kkv „nincstelen maradt”, miután a PPP-re szánt állami keretösszeg kiürült a hónapban és számos vállalatnak nem jutott pénz. A keresetet több kaliforniai kkv kezdeményezte eltérő szektorokból.

A Bank of America és a US Bank tagadják, hogy a vádban foglaltak szerint jártak volna el, a JP Morgan és a Wells Fargo azt mondták a CNN-nek, hogy nem nyilatkoznak peres eljárásokról.

