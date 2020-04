A világ gazdagjai elárulták, mibe fektetnének a koronavírus idején

A UBS Global Wealth Management felmérése szerint a vagyonosabb befektetők a részvénypiacokon látnak jó beszállási pontokat, de sokan még várnak egy újabb mélypontra, mielőtt beszállnának – számol be a hírről a Bloomberg.

A UBS olyan gazdag befektetőket és üzletembereket kérdezett meg befektetési stratégiájáról és gazdasági jövőképéről, akik legalább egymillió dollár befektethető vagyonnal rendelkeznek. A megkérdezettek 61%-a azt válaszolta, hogy még vár egy újabb 5-20%-os esésre a részvénypiacon, mielőtt beszállna, 23%-uk szerint pedig már most is jó beszállási pontok vannak. A válaszadók közül csak kevesen, 16% mondta, hogy most nem érdemes részvényekbe fektetni, mivel medvepiac van.

A vagyonos emberek nem túl derűlátóak a gazdasági kilátásokat illetően, 60%-uk úgy véli, hogy a következő 12 hónapban egy globális recessziónak nézünk elébe. Hosszútávon viszont pozitívak a kilátásokkal kapcsolatban.

A UBS felméréséből kiderül az is, hogy 30%-ra csökken az amerikai befektetők között azok aránya, akik rövidtávon pozitívak a saját gazdaságuk kilátásaival kapcsolatban, ez az arány januárban még 68% volt. Ezzel szemben például az ázsiai megkérdezettek 55%-a pozitív saját gazdaságát illetően ugyanezen időtávon.

A felmérésben részt vevők közel fele nem tervezi, hogy újrakalibrálná részvényportfólióját, 37%-uk több részvényt venne, 16%-uk pedig inkább csökkentené a részvényállományát.

Címlapkép: Shutterstock