Fontos változás a Revolutnál, minden magyar ügyfél érintett

A Brexit miatt fennakadások elkerülése érdekében a Revolut közép-kelet-európai ügyfeleit áthelyezi a litván cég fennhatósága alá - derül ki a társaság ügyfeleinek küldött leveléből.

Körülbelül egy éve kapta meg a Revolut az elektronikus pénz kibocsátására vonatkozó engedélyt a litván hatóságoktól (ilyen engedéllyel az Egyesült Királyságban már rendelkeznek). A cél ezzel az volt, hogy a Brexit ne okozzon fennakadást az európai ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásban – írják.

Mától megkezdik közép- és kelet-európai ügyfeleik áthelyezését az új európai cégükhöz. Az ügyfeleknek nincs semmilyen teendője a cég közlése szerint, ha sikeresen befejeződött az áthelyezés, újra értesítik majd ügyfeleiket.

Mindez új használati feltételeket is eredményez, itt lehet elolvasni az új litvániai cég használati feltételeit, amelyek jelentős mértékben megegyeznek azokkal, amelyeket az egyesült királyságbeli vállalatuknál volt. Csupán azokon a pontokon módosították a feltételeket, ahol erre a helyi jogszabályoknak való megfelelés miatt szükség volt – írják.

A fontosabb változások:

Az a Revolut-cég, amellyel kapcsolatban lesznek mostantól az ügyfelek, a Revolut Payments UAB névre hallgató elektronikus pénzintézet, amelynek működését a litván jegybank hagyta jóvá. Ez a vállalkozás ugyanolyan engedélyekkel rendelkezik, mint az egyesült királyságbeli cégük (Revolut Ltd.), és ezek az engedélyek egész Európára érvényesek.

A panaszokat kezelő felügyeleti szerv a litván jegybank.

A Használati feltételeket szabályozó törvényekre a litván törvények érvényesek, és jogi panaszokkal kapcsolatban a litván bíróságok jogosultak dönteni. Bizonyos esetekben a saját országban is lehetőség van bírósághoz fordulni az adott ország törvényei szerint.

Megváltoznak az IBAN-számok is, amelyeken keresztül jelenleg a SWIFT- és az eurós SEPA-kifizetéseket lehet fogadni. Közlésük szerint azonnal értesítik az ügyfeleiket, amint az appban elérhetővé válnak az új adatok. Ahhoz, hogy a nemzetközi kifizetések továbbra is megérkezzenek a Revolut-számlára, érdemes elküldeni az új IBAN-számot a munkáltatónak, a barátoknak és a családnak, hogy a Revolut-számlára indított kifizetések továbbra is rendben megérkezzenek.

Az ügyfeleknek küldött levélből kiderül az is, hogy ha valaki bármilyen okból kifolyólag elégedetlen lenne ezekkel a változtatásokkal, ingyen megszüntetheti a Revolut-számláját az app Irányítópult menüjében.

