Gőzerővel dolgoznak a bankok a gazdaság újraindításán

Milyen alakú válság jön?

A panelbeszélgetést Kozma András, a RiskCover Hungary Zrt. vezérigazgatója moderálta. A V betűben bízunk leginkább, de U betű is lehet belőle, abban bízunk leginkább, hogy a karácsonyi vásárban már békességben fogunk vásárolni – mondta Garamvölgyi Balázs (MFB). Folyamatosan modellezzük, mi történhet a gazdaságban, és kire milyen hatással lesz, mindezt az állami intézkedések is jelentősen befolyásolják A Budapest Banknak szerencsére a válságnak leginkább kitett ágazatokban a hitelportfólió mintegy 10%-a van – mondta Kasziba Levente (Budapest Bank), aki egy „elnyújtott” V alakú válságra számít. Kementzey Ferenc (Raiffeisen) úgy fogalmazott, nem erre számítottak, senki sem tervezte azt, ami bekövetkezett, egyfajta elnyújtott V alakú válságra számít ő is. Felhívta a figyelmet, hogy Magyarország relatív helyzete kedvező, a 2008-as helyzettel ellentétben előnyben lehetünk. Szerdahelyi Róbert (Erste) is hasonlóan látja a helyzetet, a fogyasztói szokások megváltozása miatt azonban nem számít felpattanásra. Toldi Balázs (Citibank) felhívta a figyelmet, hogy nemcsak a saját bankjuk tőke- és likviditási helyzete erős, de a teljes bankszektoré az, így érkeztek meg a válságba. Hogy milyen alakú lesz a válság, az leginkább attól függ majd, hány és milyen hullámban fog visszatérni a vírus, nagyon valószínű, hogy több hullám lesz, folyamatosan kell gázt adni és fékezni.

Az online konferencián közönségszavazás is volt, íme az első 3 kérdésre adott válaszok megoszlása:

Kell-e banki stratégiaváltás a vállalati üzletágban, és a gazdasági válság erősíti-e a bankszektor konszolidációját?

Toldi Balázs (Citibank) szerint a mostani helyzet inkább lassítja, mint gyorsítja a bankszektor konszolidációját. Magyarország az elsők között vezette be a törlesztési moratóriumot, a védekező akciók időben indultak el. Olyan termékekre van szükség az állami szereplőktől, amelyek a fedezeti struktúrát erősítik. Kementzey Ferenc (Raiffeisen) szerint azonnali stratégiaváltásra van szükség, két dolog nagyon fontos: 1. a kockázatkezelési területen soha nem volt ilyen fontos az ügyfelekkel való szoros kapcsolat és annak felmérése, kit hogyan érint a válság, különböző típusú betegségek különböző kezelést igényelnek, miközben van, ahol nincs gyógyszer, 2. mindazon állami programokban való részvétel, amely testhezálló lehet az egyes ügyfelek számára. Garamvölgyi Balázs (MFB) szerint nekik stratégiát nem is nagyon kell váltaniuk, egyszerűen most jött el az ő idejük, itt a pillanat, hogy betöltsék anticiklikus szerepüket. 2018 óta új kockázatkezelési modelleket alkalmaznak, most a makromodellt vették le elsősorban a polcról, és meg akarják találni azt a célcsoportot, akinek a hóna alá nyúlnak. Szerdahelyi Róbert (Erste) szerint ha nem is stratégiaváltásra, de az alkalmazkodóképesség javítására nagy szükség van, a konzervatív kockázatkezelési politikának és a tanácsadói szerepnek azonban maradnia kell. Kasziba Levente (Budapest Bank) egyetértett azzal, hogy a konszolidációt inkább lassítja a válság. Szerinte a túlélés a legfontosabb ösztön, amihez kreativitás, cselekvőképesség és optimizmus kell. Március 16-ára egy hétvége alatt átálltak a távoli munkavégzésre az ügyfélkapcsolatok változása nélkül, március folyamán kétszer annyi ügyféltárgyalást bonyolítottak le, mint előtte bármikor.

Elégséges, adekvát-e a gazdaságvédelmi akcióprogram és kik élnek a moratóriummal?

Garamvölgyi Balázs (MFB) a legfontosabbnak a gyors reakciót nevezte, ez Magyarországon szerinte sikerült a moratóriummal, a járulékkal kapcsolatos döntések meghozatalával és a finanszírozási csomagok bevezetésével. Terméke válogatja, hogy közvetlenül is lehet-e fordulni az MFB-hez a hitelekért, garanciákért, a honlapjukon minden egyértelmű ezzel kapcsolatban. Toldi Balázs (Citibank) szerint elsősorban a kisebb méretű cégek élnek a moratóriummal, a nagyvállalati ügyfeleik körében alig van ilyen. Szem előtt tartják ők is, hogy csak azért, mert a moratóriumban van valaki, nem változik az ügyfélminősítése. Kementzey Ferenc (Raiffeisen) szerint jelentős monetáris és hitelprogramokkal kapcsolatos eszköztár lett felvonultatva, egyedül a kamatszintben nem tudtunk előre lépni. Ügyfeleik mintegy fele úgy tűnik, nem él a moratóriummal: nagyvállalati ügyfeleik közül többen, a kisebb cégek közül kevesebben lépnek ki belőle. Kasziba Levente (Budapest Bank) is gyorsnak nevezte az intézkedéseket, a gyorsaság pedig lehetőséget ad az esetleges hibák kijavítására is. A moratórium lehetővé tette, hogy energiájukat ne az átütemezésekre fecséreljék el. Lakossági ügyfeleik több mint harmada, vállalati ügyfeleik köze fele, lízing ügyfeleik közel kétharmada jelezte eddig, hogy kimarad a moratóriumból. A vállalati üzletágvezetők közül többen is arra biztatták céges ügyfeleiket, hogy ha tehetik, törlesszék tovább a hiteleiket. Szerdahelyi Róbert (Erste) elmondta: a moratórium a hitelállományuk közel felét érinti. Hogy az intézkedéscsomag mennyire lesz tökéletes, az csak a „terápia” végén mondható meg, de a szándék nagyon dicsérhető, és érthető, világos a kormányzati szándék, emellett a gyorsaság is nagyon fontos volt. A csődkockázati (PD) minősítés ma önmagában nem a valós értékeket mutatja, nagyon felértékelődött a soft faktorok szerepe, emellett soha ennyi online és telefonos tárgyalásuk nem volt még.

Hogy alakulhat idén a vállalati hitelállomány?

Kementzey Ferenc (Raiffeisen) szerint idén is nőhet a vállalati hitelállomány, nemcsak a moratórium, hanem az új ügyletek miatt is, miközben felértékelődnek az egyéb szolgáltatások (faktoring, garanciák, akkreditívek). A vállalati hitelállomány átstrukturálódik és nőhet is az idei évben – mondta Garamvölgyi Balázs (MFB), a vállalati portfólió jövőjét a fedezeti elvárások enyhülése is meghatározhatja. Szerdahelyi Róbert (Erste) szerint is nőhet a vállalati hitelállomány, és meghatározó, hogy a szektor által ismert eszközökhöz nyúlt a kormány és az MNB terápiás eszközként.

A közönségszavazás második három kérdésének eredményei:

Hogy értékelődik fel a digitalizáció és mennyire reális a 2 héten belüli NHP átfutási idő?

Toldi Balázs (Citibank) szerint a vállalatirányítási rendszerük és nemzetközi hátterük teljesen digitális ügyfél-kapcsolattartást, készpénzfelhasználást és hitelezési folyamatokat tesz lehetővé. Kasziba Levente (Budapest Bank) szerint a 300 millió forint alatti hiteleknél tartani kell a 2 hetes határidőt, a nagyobb hiteleknél ez egyébként nem előírás. A távoli és digitális aláírásokra nagy hangsúlyt fektetnek a szerződéskötéseknél. Garamvölgyi Balázs (MFB) elmondta, új termékeik digitálisan is elérhetők, home office tekintetében „briliánsan” fut náluk a munka, nagy előrelépést értek el. Kementzey Ferenc (Raiffeisen) szerint az NHP nagy csomag, ezért elég lesz, és a 2 hetes határidőt is tartani tudják az elmúlt hetek digitális fejlesztési tapasztalatai alapján. Szolgáltatásaik gyorsulnak, próbálnak a megváltozott üzleti modellhez ezeket hozzáilleszteni. Szerdahelyi Róbert (Erste) szerint is meg fognak birkózni a feladatokkal.