Fekete negyedéven van túl az olasz UniCredit

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elemzők által várt 1,53 milliárd eurónál jóval nagyobb, 2,7 milliárd eurós veszteségről számolt be az UniCredit az első negyedévre. Miközben több egyszeri nagy ráfordítást is elkönyvelt az olasz bankcsoport, a bevételek is elmaradtak a piaci konszenzustól.