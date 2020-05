Kiderült, mi történt a banki IT-fejlesztésekkel a koronavírus-járvány kirobbanása miatt

A bankszektorban és a biztosítási szektorban nem álltak le az IT-fejlesztések, sőt, a digitális ügyfélkiszolgálási fejlesztéseket előrehozták, és több új fejlesztési projekt is indul a területen. A szektor lokális megoldásokat, beszállítókat is keres ehhez, elsősorban a fióki kiszolgálás és az értékesítés területén terveznek gyors fejlesztéseket. Az ügyfelek tömegesen fordultak a digitális ügyintézés irányába a járvány miatt, pénzintézeti csúcsvezetők beszélgettek minderről Financial and Corporate IT online konferenciasorozatunk első eseményén.

A rendezvény panelbeszélgetésének felvezető előadását a moderátor, Schenk Tamás (Deloitte Digital) tartotta, erről szóló beszámolónkat itt olvashatja:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 05. 06. A digitalizáció lehet a koronavírus nagy nyertese a pénzintézeteknél

Financial and Corporate IT: Koronavírus a nagyvállalati IT-piacon Mi történik a nagyvállalati IT-piacon a koronavírus idején? A szektor meghatározó csúcsvezetői beszélnek majd erről május 20-ai online rendezvényünkön. Regisztráció itt!

Csányi Péter (OTP) a panelbeszélgetésen elmondta, a fióklátogatások számában 50 százalékos visszaesés látható, ugyanakkor a digitális csatornahasználat jelentősen nőtt. Az online belépők számában több mint 10 százalékos növekedést látnak, és a mobilbanki aktiválások számában is e feletti a növekedés, a tranzakciók számában 20 százalék feletti az emelkedés. Egyes funkciók ugrásszerűen nőttek, például a csekkbefizetések száma háromszorozódott. A felhasználói szokások jelentősen eltolódtak a digitális irányba, ez remélhetőleg hosszabb távon is fenntartható lesz. Az OTP-nél volt olyan hét, amikor háromszorosára nőtt a call center forgalma, innováció szempontjából itt nagyon fontos a háttérfolyamatok robotizációja. Három hét alatt fejlesztettek egy olyan szolgáltatást, amely humán beavatkozás nélkül is képes kezelni a hiteltörlesztési moratóriumból kilépő ügyfelek nyilatkozatait több tízezres számban. Aki 65 éves korosztály felett kipróbálta a netbankot vagy mobilbankot, azoknak a 75 százaléka visszatér erre a csatornára. A válság hatására az IT-projektek felpörgetését célozták meg, eddig is fontos stratégiai irány a digitalizáció, egyetlen projektet sem szakítottak meg, home office-ból megy a fejlesztés és az üzemeltetése is a rendszereknek. A vállalati szegmens kiszolgálása még jobban előtérbe fog kerülni, a vállalati oldalon a keresleti oldalon is növekedést várnak. Összességében menedzsment szinten irányváltás nem történt, a fejlesztések felgyorsítását tervezik.

Bek-Balla László (Erste) kifejtette, a fióki látogatások felével csökkentek, de volt, ahol ennél is kevesebben látogattak fiókba, míg a netbnaki használat 20 százalék felett nőtt, az aktív mobilbanki felhasználók száma pedig 20 ezer ügyféllel emelkedett. A másik nagyon látványos tendencia a call center forgalmának növekedése volt. A csatornaoptimalizációban jelentős hozzáadott értéke van a call centerekben a chatbotoknak, a teljes hangalapú forgalom 10-15 százalékát el tudja vinni a chatbot is. Ebben nagy potenciál van a későbbiekben is. Van egy olyan ügyfélréteg, amely azért szeretne személyes bankolásra váltani, mert a befektetési vagy hitelfelvételi döntését nem akarja egyedül meghozni. Az asszisztencia megtörténhet távolról is, így a kevésbé digitális affinis ügyfeleket is könnyebben át lehet terelni ezekre a csatornákra. Az elmúlt hetekben több digitalizációs fejlesztést indított el az Erste, nem lehet halogatni az ügyfeleket érintő digitális fejlesztéseket.

Hegedüs Éva (Gránit) elárulta, a Gránit Banknál 30 százalékkal nőtt a videóchaten keresztüli számlanyitások száma, a több száz éve berögzült szokások megváltoznak. Az ügyfelek figyelme tömegesen fordul a digitális csatornákra, a bankrendszer és a technológiai fejlődés ezt lehetővé is teszi. Ettől zöldebb is lehet a nemzetgazdaság, nem kell fiókba utazni, papírokat nyomtatni. A bankoknak ez olcsóbb is, és minél szélesebb körű termékkörre van szükség a digitális váltásra, ehhez jogszabályi változások is szükségek. A Bankszövetség elküldte a digitális javaslatait a kormányzati szerveknek. Az elmúlt két hónapban több digitális fejlesztést vezettek be, így a fizetési kérelem funkciót, illetve az NHP hajrá digitális elérését. A banküzem ugyanakkor személyes üzem, az új ügyfelek szeretik a személyességet, de ezt nem feltétlenül a fiókokban, hanem egy biztonságos, zárt csatornán is elérhetik. Trendforduló van, a digitális csatornák térnyerését tovább fogjuk vinni magunkkal. A járványtól való félelem arra is ráirányítja a figyelmet, hogy lehet egyszerűen és digitálisan bankolni, ami rengeteg befektetést igényel. Az old school jogszabályokat meg kell változtatni, a szektor érdeke, hogy a jogszabályalkotókat megnyerje ehhez. A Gránitnál a digitális fejlesztések az adózás előtti eredmény 40 százalékát teszik ki, ezen idén sem változtatnak.

Kurtisz Krisztián (Uniqa, Cherrisk) a kárrendezésben nagyon hamar átálltak a videós csatornára, és új ügyfélazonosítást is bevezettek a kárrendezésben és a biztosításkötésben. Ahogy a hálózat az új csatornákat elkezdte használni, a korábbi szintek közelébe emelkedett vissza az értékesítés is. Egyetlen zökkenő nélkül sikeresen átállt a Cherrisk a home office-ra, és egy hét alatt az Uniqánál is sikerült ez, itt az eszközbeszerzések késleltették a folyamatot. Ugyanakkor az ügyfélszokásokat tekintve nem szabad alulbecsülni az emberi természetet, van egy olyan réteg, akinek egy program, hogy délelőtt bankba vagy biztosítóba megy, erre a rétegre felesleges célozni. Ez a szocializáció része, ők visszatérnek a fiókokba, ők 10-15 százalékot jelenthetnek az ügyfelek körében. De van egy digitális megoldásokra nyitott réteg, akik viszont tartósan válthatnak most. A home office kapcsán elmondta, az extremitás nem egészséges, a tapasztalatok felmérése elkezdődött, hogy hogyan térhetnek vissza a kollégák az irodákba. A fiatalabbak jobban hiányolják a személyes kapcsolatot, és az is bebizonyosodott, hogy nem attól függ, ki milyen feladatkörben dolgozik, hanem az otthoni körülmények befolyásolják a leginkább ezt: a többgyermekesek nehezebb helyzetben vannak. Az elmúlt hetekben a Cherrisk német piacra lépése miatt új site-ot élesítettek, és ezt 60 különböző lokációból tették meg, de ez a fajta hatékonyság hosszú távon nem feltétlenül tartható távoli munkavégzéssel.

Bruzsa Géza (CIB) kiemelte, a hosszabb távú folyamatokat tekintve, hogy korábban a fióki látogatások fele olyan ügyek miatt történt, amely elintézhető digitális csatornákon. Sok ügyfél döbbent a pándémiás helyzetben, hogy digitálisan is elintézheti ezeket. Ez egy olyan változásmenedzsmentet igényel, amely megelőzi, hogy visszatérjenek a korábbi csatornákra. Ha az ügyfél a komplexebb tanácsokért mennek majd be, akkor a senior ügyintézők, a valódi szakértők magasabb ügyfélélményt adhatnak. Változás lehet, mint az egészségesebb életmódra váltás: mindent meg kell tenni azért, hogy a későbbiekben ne térjenek vissza a fiókokba az ügyfelek olyan ügyek miatt, amelyeket digitálisan is el lehet intézni. A CIB-nél nincs stratégiai váltás az informatikai fejlesztések tekintetében, de a fejlesztések üteme felgyorsult. Pár éve még a jelzáloghitelezés digitalizációja elképzelhetetlen volt, de most azon dolgoznak, hogy a jelzáloghitel befogadása legalább teljesen digitális legyen. Ez nem új stratégiai irány, de az év második felére tervezett folyamatot mostanra hozták át. A megoldások keresése lokális irányba került át a fiókmentes ügyintézés tekintetében. A belső működés változásánál az értékesítési hálózat működése változhat meg nagyban, sokat gondolkoznak most azon, hogy a fióki értékesítési szerepkör hogyan alakulhat át távoli tanácsadói szerepkörré. Az egészen biztos, hogy a korábbi tévhitek szertefoszlottak a remote bankár szerepkör kapcsán, ez stratégiai kérdés lesz.

A Financial and Corporate IT – Online eseménysorozat következő időpontjai és témái:

2020. május 6. - Koronavírus a pénzintézeteknél – Mi történik az IT-fejlesztésekkel? 2020. május 20. - Koronavírus a nagyvállalati IT-piacon 2020. június 3. - Digital UX a bankoknál 2020. június 17. - E-kereskedelem és payment

Az első esemény előadói:

Hegedüs Éva Gránit Bank, elnök-vezérigazgató 1997-től három éven át a Földhitel és Jelzálogbank vezérigazgató helyettese volt, majd 2000-től a Gazdasági Minisztérium stratégiai és energetikai helyettes államtitkárként dolgozott. A bankszektorhoz Tovább … Tovább 1997-től három éven át a Földhitel és Jelzálogbank vezérigazgató helyettese volt, majd 2000-től a Gazdasági Minisztérium stratégiai és energetikai helyettes államtitkárként dolgozott. A bankszektorhoz

Schenk Tamás Deloitte Digital, Partner, Strategy & Operations Tamás a Deloitte Magyarország Üzletviteli tanácsadási üzletágának partnere, főként pénzintézeteknek nyújt stratégiai és működéshez kapcsolódó tanácsadást a digitalis stratégia, digitalis transzformáci Tovább … Tovább Tamás a Deloitte Magyarország Üzletviteli tanácsadási üzletágának partnere, főként pénzintézeteknek nyújt stratégiai és működéshez kapcsolódó tanácsadást a digitalis stratégia, digitalis transzformáci

Csányi Péter OTP Bank, ügyvezető igazgató Csányi Péter közgazdász, vállalatirányítási és pénzügyi szakértő. 2016 augusztusa óta ügyvezető igazgatóként vezeti az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságát, valami Tovább … Tovább Csányi Péter közgazdász, vállalatirányítási és pénzügyi szakértő. 2016 augusztusa óta ügyvezető igazgatóként vezeti az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságát, valami

Bruzsa Géza CIB Bank, lakossági üzletfejlesztési vezető Bruzsa Géza 2006-ban lakossági banki tanácsadóként csatlakozott a CIB Bankhoz. 2009-ben fiókvezető, majd 2013-ban az ügyfélmegtartási projekt vezetője lett, ezt követően 2015-től a retail CRM terület Tovább … Tovább Bruzsa Géza 2006-ban lakossági banki tanácsadóként csatlakozott a CIB Bankhoz. 2009-ben fiókvezető, majd 2013-ban az ügyfélmegtartási projekt vezetője lett, ezt követően 2015-től a retail CRM terület

Bek-Balla László Erste Bank, Digitális Csatornák és Contact Center vezetője Bek-Balla László jelenleg az Erste Bank Digitális csatornák és Contact center vezetője, korábban a Bank HR és Kontrolling területeit vezette. Az Erstéhez való csatlakozása előtt az ING Banknál, a BNP Tovább … Tovább Bek-Balla László jelenleg az Erste Bank Digitális csatornák és Contact center vezetője, korábban a Bank HR és Kontrolling területeit vezette. Az Erstéhez való csatlakozása előtt az ING Banknál, a BNP