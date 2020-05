Az OTP a koronavírus ellenére is kutatja az akvizíciós lehetőségeket

Az OTP a koronavírus járvány ellenére továbbra is kutatja az akvizíciós lehetőségeket a közép-európai régióban – nyilatkozta a bank a Reutersnak, miután ma hajnalban tette közzé gyorsjelentését az OTP.

A Reuters friss információi szerint:

Az OTP a koronavírus járvány ellenére továbbra is kutatja az akvizíciós lehetőségeket a közép-európai régióban.

Az OTP stabil tőke és likviditási pozíciója lehetővé teszi a bank számára, hogy régiós szinten tovább folytassa konszolidáló tevékenységét amennyiben új felvásárlási célpontok tűnnének fel.

A legutóbbi akvizíciók integrálása a terv szerint zajlik.

Az OTP a ma hajnalban tette közzé gyorsjelentését, melyben a koronavírus-járvány miatt korábban soha nem látott céltartalékolást hajtott végre, ami miatt a bankcsoport veszteséges lett az első negyedévben.

Az első negyedév még egyáltalán nem volt gyenge, a járványhelyzet közvetlen negatív hatásai csak a negyedév végétől jelentkeztek, a bankcsoport hitel- és betétállománya is nőtt, és bár a marzsok várható módon csökkentek, a bevételek és a működési eredmény is szépen nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A kockázati költségek azonban alaposan belerondítottak a képbe, a céltartalékolásra nem is a portfólióminőség aktuális romlása miatt került sor, hanem azért, mert a bank már most reagált a járványhelyzet miatt megváltozott külső környezetre, és többlet értékvesztést könyvelt le.

Az OTP részvényei jelenleg fél százalékot emelkednek, idén közel értékük 40 százalékát veszítették el.

