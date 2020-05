Egyre jobban látszik, mi vár ránk és a magyar bankokra a következő hónapokban

Mekkora lesz a magyar gazdaság visszaesése idén, és hogy fog hatni ez a hitelezésre és a kkv-k csődrátájára? Nagyobb lesz ez a válság az előzőnél, netán jóval kisebb? Mikor fogy el a Növekedési Hitelprogram 1500 milliárdos kerete és a hitelek hány százaléka lesz a moratórium hatálya alatt idén karácsonykor? Többek között ezekről a kérdésekről nyilvánított véleményt a Portfolio online Hitelezés 2020 konferenciájának eddigi két alkalmán a jórészt bankokból érkező közönség.

A koronavírus-járványból eredő kockázatokra és korlátozásokra való tekintettel a Portfolio hibrid konferenciák megszervezéséről döntött. Április 1-jére tervezett Hitelezés 2020 konferenciánk első két online alkalmát április 21-én „A koronavírus és a magyar bankszektor", illetve május 5-én „Kkv-hitelezés és gazdaságújraindítás" címmel rendeztük, a harmadik tavaszi alkalom pedig jövő kedden, május 19-én kerül megrendezésre „Lakossági hitelezés veszélyhelyzet idején" címmel.

Az eddigi két alkalommal egyenként 100 és 200 közötti közönséglétszámmal került megrendezésre online módon a konferencia, a közönség több kérdésben is szavazással nyilváníthatott véleményt, ahogy ezt már offline rendezvényeinek is megszokhatták a résztvevők. Április 21-ei legelső kérdésünk arra vonatkozott, home office-ból vagy irodából követi-e programunkat a közönség. Nos, a home office kiütéssel győzött, ami nem csoda: a bankszektor nem fióki dolgozóinak jelentős része is otthoni munkavégzést folytat.

Május 5-ei konferenciánkon tettük fel azt a kérdést, mekkora GDP-változásra számít idén a nagyérdemű. A válaszadók abszolút többsége véli úgy, hogy idén a magyar gazdaság teljesítménye 3 és 7 százalék közötti mértékben vissza fog esni, a Matolcsy György jegybankelnök által is jósolt növekedésre senki sem számít.

A magyar gazdaság legveszélyeztetettebb ágazatai ebben a válságban az autóipar és a szolgáltatási szektor lehet, ezt a kettőt a résztvevők háromnegyede jelölte meg a felkínált lehetőségek közül.

A banki ügyféltípusok közül egyértelműen a kis- és középvállalkozások most a legsérülékenyebbek, ezek meglévő hiteleinek 5-10%-a dőlhet be a következő 12 hónapban a második konferencián részt vevők abszolút többsége szerint.

Hogy mindaz, ami a gazdaságban történik, miként hat majd a bankokra, az komplex kérdés, mindenesetre első konferenciánk közönsége kétharmad részben úgy vélte, a bankokra kisebb veszteségek és így kisebb tőkevesztés hárul ebben a válságban, és 28% vélte úgy, hogy legalább olyan súlyos lesz ez a válság banki szempontból, mint a 2008-ban kezdődő volt.

Ugyanennyi azok aránya, akik úgy vélik, a kormány és az MNB is megtette, amit kellett a gazdaság védelme érdekében. Az elégedetlenek döntő többsége a kormánytól várna a megtett intézkedéseknél sokkal többet. Ez a kérdés egyébként április 21-ei konferenciánkon jött elő, azóta talán (pl. a kurzarbeit átdolgozása vagy a hitelprogramok megjelenése miatt) valamelyest javult a kormányzati intézkedések megítélése.

Ezt azonban nem feltétlenül támasztja alá a két héttel későbbi konferencián feltett kérdésünk eredménye, ugyanis a közönség kétharmada úgy látta, a kormány szándékai jók, a kivitelezés hagy maga után kívánni valót.

Az egyik legfontosabb intézkedés a törlesztési moratórium bevezetése volt, amelyet az MNB kezdeményezésére lépett meg a kormány. Első online hitelezési konferenciánk szavazóinak többsége szerint a hitelek 30-50%-át fogja érinteni a moratórium 2020 karácsonyán.

Tavaly a vállalati és a lakossági hitelezés is új rekordot döntött. Az első közönség 64%-ban úgy vélte, a tavalyi csúcsot a lakossági hitelezés még nem jövőre, hanem csak 2022-ben fogja ismét elérni.

Talán az MNB és az állami bankok hitelprogramjainak, illetve a likviditási célból felvehető kkv-hiteleknek is köszönhető, hogy a vállalati hitelezésben optimistább volt ennél a második, kkv-hitelezésről szóló alkalom közönsége, a válaszadók csaknem fele szerint legkésőbb jövőre ismét csúcsra emelkedhet a vállalati hitelkihelyezés.

Ennek egyik fő hajtóereje a kkv-k körében mindenképpen a jegybank Növekedési Hitelprogramja lesz, amelynek 1500 milliárd forintos keretével kapcsolatban a jegybank azzal számol, hogy idén év végéig a kétharmadát, jövő év közepéig az egészét lehívhatják a kkv-k. A közönség 44%-a értett egyet azzal, hogy ez megtörténik.

