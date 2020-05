Kiderült, miért szervezi ki egyre több bank a kártyás fizetéseit Magyarországon

A banki informatikában évtizedes trend, hogy a bonyolult és rendkívül szigorúan szabályozott tevékenységük IT-támogatását külső cégek veszik át a belső csapatoktól. Az egyik ilyen fontos terület a bankok illetve a kártyatársaságok és a POS-hálózat összekötése, amelyet úgynevezett payment processor cégek végeznek el. A feladat kiszervezésével jelentős költségmegtakarítást érhetnek el a pénzintézetek, illetve, mivel válságidőszakokban egyre több bank fotolhatja meg, hogy erre az útra lép, a banki konszolidációk is felgyorsulhatnak.

A bankok globálisan és Magyarországon is egyre több informatikai feladat kiszervezése mellett döntenek, ezt a Magyarországon az MNB, mint szakhatóság felügyelete, szigorú előírások betartása mellett tehetik meg. A kiszervezések oka, hogy ma már sok területen belső csapatok helyett kifejezetten az adott területre specializált IT-cégek is kínálnak megoldásokat a pénzintézeteknek, melyet ők több banknak egyszerre nyújtanak, így általában - méretgazdaságossági okokból - költséghatékonyabban tudnak dolgozni. Mivel a bankoknak a kártyakibocsátás és elfogadás nem a kifejezetten a fő tevékenységükhöz tartozik, ezért külsős szolgáltatók lefedését követően a belsős erőforrás hatékonyabban felhasználható más core banki feladatokra.

Ráadásul olyan szakembergárdával rendelkeznek (pl. a PSD2 és a kártyatársasági szabályoknak való megfelelésért felelős csapattal), mely banki berkeken belül nehezebben vagy drágábban lenne elérhető.

Egy ilyen speciális, egyre több banknál - illetve nagy kereskedelmi láncnál is - kiszervezésre kerülő terület a payment processing, amikor a kártyás tranzakciók elszámolását, a POS-terminálok bekötését, különböző kártyás szolgáltatásokat egy külső szereplő végez el a bank megbízásából, vagyis a bankot összekötik a kártyatársaságokkal, a kártyaelfogadó rendszerekkel.

Magyarországon ezen a területen az egyik legnagyobb szereplő a SIA, egy a fizetési szolgáltatások és infrastruktúrák területén vezető európai technológiai vállalat, mely a First Data régiós üzleti tevékenységeinek felvásárlásával került itthon is még meghatározóbb szerepbe, ma a legtöbb bankkal kapcsolatban állnak valamilyen formában.

Rajtuk kívül több tranzakció-feldolgozó cég is működik a nemzetközi piacokon és kisebb szerepben a magyar piacon, ilyen nagy payment processor például a francia Worldline, az Euronet, a Global Payments, a BCP, a Diebold, az NCR és még számtalan piaci szereplő, sőt, a nagy kártyatársaságok (Visa, Mastercard) is ajánlanak IT-megoldásokat a partnereiknek.

Egy példa: Takarékbank

Egyre több bank lép a fizetési tranzakciók kiszervezésének irányába Magyarországon is, a Takarékbank tapasztalataira is kíváncsiak voltunk, mely szintén ezt a megoldást választotta. Mint kérdésünkre válaszolták, a kiszervezés a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a bank felméri a kiszervezhető szolgáltatások és a piacon megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltatók körét. A meghirdetett zártkörű tenderben az ár mellett a műszaki megoldások is rendkívül fontosak, illetve a hazai piaci jelenlét. Utóbbi az esetleges hazai speciális jogi és egyéb megoldások gyorsabb bevezetése kapcsán fontos. A kiválasztott partnerrel szándéknyilatkozatot ír alá a bank, és ezután jó esetben szimultán történik a végleges szerződési és a műszaki feltételek egyeztetése. Ez körülbelül 1-1,5 éves folyamat, innentől kezdődik meg a migráció. Az adatok migrációján kívül fontos az egyes fizikai eszközök (ATM és POS) egyenkénti átkötése is, ez a Magyar Takarékszövetkezeti Bank esetében 10 évvel ezelőtt kb. további fél évet vett igénybe.

A külsős szolgáltatóval együttműködve a Takarékbank jelentős költséget tud megtakarítani (évente több száz milliós forintos nagyságrendről beszélhetünk). A jogszabályi és kártyatársági megfelelést a külső szolgáltató biztosítja, a területén specializáltabb és mélyebb tudással rendelkezik, mint egy bank. A külső szolgáltató emellett magas rendelkezésre állást biztosít, ami a mai világban az ügyfelek részéről egyre inkább elvárás. A Takarék Csoport termékeink konszolidációja során nagy előnyt jelentett, hogy a Takarék Csoport egységesen a SIA szolgáltatását használta, mert így a banki rendszerek informatikai migrációi a tranzakciófeldolgozást kis mértékben érintették, ez pedig végső soron jelentős költségmegtakarítást eredményezett.

Úgy tudjuk, a külső feldolgozó cégek szolgáltatásainak igénybevétele banki akvizíciók során is hasznos lehet. Erre jó példa, hogy amikor az Allianz Bank kártyaportfólióját átvette az FHB Kereskedelmi Bank, egyszerű volt a migráció, mivel mindketten ugyanazon feldolgozó céget szolgáltatását vették igénybe. Ugyanez ismétlődött meg, amikor a volt FHB már Takarék Kereskedelmi Bankként átruházta kártyaportfólióját az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Banknak.

A lapunk által megkérdezett, a piacra jó rálátással rendelkező szakértő elmondta, a migráció könnyebb, ha a két összeolvadó bank ugyanazt a külső szolgáltatást használja.

Ez ahhoz hasonló, mint amikor egy cég irodaházon belül költözik, az lényegesen egyszerűbb, mint ha egy teljesen másik lokációra költözne el: hasonló az infrastruktúra, az adatok kezelése, ez nagy előnyt jelenthet.

A migráció az ügyféligényektől függően akár egy vagy akár több lépésben történhet meg.

A hazai piacon nem titok, hogy három nagybanknak, az MKB, Budapest Bank, Takarékbank hármasnak egy közös IT-cég, a Takarékinfo vezényelte le az azonnali fizetési rendszerhez való csatlakozását. Piaci pletykák szerint ennek a közös projektnek a mozgatórugója, hogy a bankok esetleges összeolvadása esetén az IT-rendszerek integrációja így egyszerűbben, fennakadások nélkül történhet meg ezen a területen. Ehhez hasonlóan a kártyás fizetési rendszerek összefésülése is könnyebben megtörténhet, ha az összeolvadó bankok már eleve ugyanazzal a szolgáltatóval vannak kapcsolatban.