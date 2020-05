Nesze neked, koronavírus: elképesztőt produkáltak a lakossági betétek és hitelek

Palkó István Cikk mentése Megosztás

Alig látszódik a koronavírus hatása a bankok ma megjelent márciusi statisztikáin: a lakáshitelek és a babaváró hitelek felvétele is meredek emelkedést mutatott a járvány első (igaz, csonka) hónapjában, a bankbetétek pedig az elmúlt egy év negyedik legerősebb (!) hónapját produkálták. A vállalati hitelek is szépen emelkedtek, egyedül az 5,9%-os THM-plafonban érintett fogyasztási hiteleknél látható visszaesés (érthető módon) a hitelpiacon. A pozitív átmeneti jelenségekre is megvan azonban a magyarázat, a koronavírus-válság hatásai szempontjából igazán érdekes statisztikák a következő hónapokban fognak csak megérkezni. A témával online Hitelezés 2020 konferenciánk jövő keddi lakossági alkalmán részletesen is foglalkozni fogunk, érdemes mielőbb regisztrálni.