Koronavírus-válság: muníciót kaptak a cégek a védekezéshez

Nincs olyan vállalkozás, amelyet az MFB Csoport egyedül hagyna a koronavírus-járvány okozta krízishelyzetben, a legkisebb cégektől, a legnagyobb vállalkozásokig mindenkinek tudunk segítséget nyújtani - hangoztatta a Hiventures-Portfolio csütörtöki online konferenciáján Sipos-Tompa Levente, a bank elnök-vezérigazgatója. Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója előadásában azt hangsúlyozta, hogy új tőkeprogramjaiknak köszönhetően gyors segítséget is képes adni a kockázati tőke-alapkezelő.

Június 11-én jön a konferenciasorozat második állomása, a rengeteg hazai céget érintő generációváltás témájával.

Azonnali mentőöv a hazai cégeknek címmel rendezte meg a Hiventures és a Portfolio közös online konferenciasorozatának első állomását csütörtökön, ahol a hazai kkv-k a koronavírus-járvány okozta válságra adott mentőcsomagok részleteit ismerhették meg a résztvevő hazai cégvezetők, tulajdonosok.

Madár István, a Portfolio vezető elemzője előadásában azt mutatta be, hogy a koronavírus-válság hogyan hat a gazdaságokra, azon belül is a vállalkozások életére. Rámutatott: az igazi probléma ott kezdődik, hogy a járvány elleni intézkedéseknek tovagyűrűző hatásuk lehet és ezekre nehéz jól reagálni. Amit látni, hogy a válság mindenhol jelentős gazdasági visszaesést és emelkedő munkanélküliséget okoz, valamint a vállalkozások fejlődési kilátásai beszűkültek. Madár István ezt követően rátért a hazai állami mentőcsomag részleteire, kiemelve, hogy az újonnan indított hitel- és tőkeprogramoknak óriási jelentőségük van, és komoly részarányt képviselnek a teljes állami mentőcsomagon belül.

9 új program az MFB-től

Ezt követően Sipos-Tompa Levente, az MFB elnök-vezérigazgatója részletesen ismertette az MFB Csoport új gazdaságmentő intézkedéseit. Prezentációjában aláhúzta: a bankcsoport egyedülálló intézmény, mivel egyszerre képes hitel-, tőke- és garanciamegoldások nyújtására. "Egy ilyen krízishelyzetben látható valójában ez az egyedi értékünk" - vélekedett. Emlékeztetett arra is, hogy az MFB célja a gazdaságpolitikai döntések támogatása, a költségvetés terhek mérséklése, addicionalitás, ami a kockázatos vállalkozások felkarolását jelenti, valamint a pénzpiacok támogatása (kötvény és kockázati tőkepiac támogatása és fejlesztése). Kiemelte azt is, hogy az MFB végig tudja követni a vállalkozások fejlődését, egészen az ötlet megszületésétől a külföldi terjeszkedésig meg tudja támogatni a magyar vállalkozásokat finanszírozási oldalról. Azt is ismertette, hogy az eddigi programoknak köszönhetően szoros kapcsolat alakult ki az MFB Csoport és a piaci szereplők között.

Majd rátért arra, hogy a bankcsoport 9 gazdaságélénkítő programot dolgozott ki összesen 1517,8 milliárd forint összegben:

3 új hitelprogram áll a cégek rendelkezésére 466,8 milliárd forint értékben,

2 garanciaprogram, 680 milliárd forint keretösszeggel,

és 4 tőkeprogram 371 milliárd forint értékben.

Az MFB saját forrású hitelterméke a Krízis Hitel, melynek célja, hogy a kereskedelmi banki sztenderd eszközökkel nem finanszírozható mikro- és kisvállalkozások, így a magasabb kockázatú ügyfelek is a túléléshez szükséges beruházás-, forgóeszköz- és likviditás-finanszírozáshoz tudnak jutni. A következő hitellehetőség a Versenyképességi Hitel, melynek fő célcsoportja a nagyvállalatok, de ideális megoldást biztosít a középvállalkozások számára is, legyen szó beruházás, akvizíció, forgóeszköz, likviditás vagy hitelkiváltás finanszírozásról. Emellett azt is ismertette, hogy 136,8 milliárd forint értékben EU-forrásból származó hitelterméket is nyújt a bank az MFB Pont hálózaton keresztül, ez a gyakorlatban egy GINOP pénzügyi eszköz.

Mindezek mellett elindult a Garantiqa Krízis Garanciaprogramja, melynek célja célja a vállalati fizetési nehézségek és likviditási problémák kezelése a vállalati működőképesség visszaállítása és megőrzése érdekében a KKV-k, de akár nagyvállalatok esetében is legfeljebb 5 Mrd Ft garanciaösszegig. Az EU átmeneti rendelkezései 2020.12.31-ig a max. 90% kezesség vállalását is lehetővé teszik, ami érdemben segíti a hitelezés fenntartását - mutatott rá az MFB elnök-vezérigazgatója, aki azt is hozzátette előadásában, hogy 130 milliárd forinttal emelkedett a Garantiqa által állami viszontgarancia mellett vállalható költségvetési keretösszege. Mindezek mellett pedig felállt az MFB Vis Maior Garanciaprogramja, ami egyfajta védőhálót nyújt a legnagyobb cégeknek.

Sipos-Tompa Levente a Hiventures új tőkeprogramjai kapcsán kiemelte az új startup és kkv mentőprogramot, valamint a Hiventures által kezelt 150 milliárd forint értékű Krízis I. tőkeprogramot, és a szintén 150 milliárd forint értékű Krízis II. tőkeprogramot, amit pályázati úton kiválasztott 3 magánpiaci alapkezelő fog kezelni. Ez utóbbi keretében 3 darab 50 milliárd forintos alap áll majd fel, valamint ehhez jön még hozzá 30%-os magántőke arány. Az alapkezelők kiválasztási kritériumainál megemlítette a legalább 3 éves tapasztalatot magántőke-és /vagy kockázatitőke alapok kezelésében, valamint a legalább 5 milliárd forint kihelyezést.

Soha nem látott tőkeprogramok a Hiventures-től

A tőkeprogramok részletes bemutatásával folytatta az online konferenciát Katona Bence, az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures Kockázati Tőke-alapkezelő vezérigazgatója. Kitért arra, hogy a Hiventures tavaly ősszel indította el rendezvénysorozatát az új, kkv-kat érintő tevékenysége (KKVPro tőkeprogram) kapcsán (részletesen lásd: Hiventures - Portfolio KKV Tőkefinanszírozás 2019 című konferenciánk) és akkor még nem gondolta volna senki, hogy idén tavasszal már mentőcsomagokról kell beszélni. Fél év alatt nagyot fordult a világ és az látható, hogy a magyar kkv-knak komoly segítségre van szükségük - mondta.

Tudatos felkészülés a generációváltásra - válsághelyzetben is A Hiventures és a Portfolio hazai cégeket támogató konferenciasorozata idén tavasszal online folytatódik.

A KKVPro tavaly szeptemberi elindulása óta eltelt eredményeket is összefoglalta előadásában Katona Bence. Azóta közel 90 jelentkezés érkezett be erre a tőkeprogramra, és

12 esetben hozott meg pozitív befektetési döntést a Hiventures. A legkisebb ügylet 1 milliárd forintos tranzakció, a legnagyobb ügyletek pedig megközelítik a 10 milliárd forintot.

Katona Bence előrevetítette, hogy a Hiventures-Portfolio konferenciasorozat következő fejezeteiben már konkrét esetekről, vállalatokról fognak tudni beszámolni, amelyek minden hazai cég számára tanulságosak lehetnek. Amellett, hogy a KKVPro tőkeprogram folytatódik tovább, ahogy eddig, a tőke-alapkezelő új válságcsomagokat dolgozott ki a nehéz helyzetbe került, illetve a válságban lehetőséget látó cégek számára a vezérigazgató elmondása szerint.

Az új válságcsomagok 3 pillérre épülnek, melyek célja

Gyors mentőöv nyújtása a nehéz helyzetbe került hazai, korábban jól prosperáló vállalkozásoknak.

Startup és KKV ökoszisztéma versenyképességének megőrzése, a magyar gazdaság folytonosságának fenntartása, az innováció védelme.

Krízishelyzetben is a hazai startup és KKV szektor megbízható, türelmes, kiszámítható tőkefinanszírozó stratégiai partnereinek lenni.

Ezekre a mentőcsomagokra 221 milliárd forintot allokált a Hiventures az MFB forrásoknak köszönhetően. Ezt mutatja be a következő ábra:

Miért van szükség ilyen sok hitellehetőség mellett tőkeági finanszírozásra? - tette fel a kérdést előadásában Katona Bence. A vezérigazgató válasza szerint nagyon sok vállalkozás nem rendelkezik azzal a fedezeti struktúrával, ami egy hitelhez szükséges, illetve a hitelnek van egy komoly cash-flow nyomása, mivel a hitelt folyamatosan törleszteni kell. Ez pedig megnehezíti a vállalat tevékenységét, főleg ha a válság elhúzódik és a cég bevétele nem tér vissza - magyarázta a tőkeprogramok indokoltságát a koronavírus-válság közepette.

A vezérigazgató azt is elárulta, hogy naponta több tíz megkeresés érkezik az új tőkeprogramjaikra, vagyis az érdeklődés óriási.

"Működjünk együtt, használjuk ki együtt a lehetőséget és mentsük meg együtt a legjobb vállalkozásokat, tartsuk meg az értékrendszert, amit az elmúlt időszakban építettünk. Ebben lesz a Hiventures türelmes, pénzügyi befektetői partnere a vállalkozó szektornak" - zárta előadását Katona Bence.

A konferenciasorozat következő, június 11-i állomásáról még több információ ide kattintva.

Címlapkép: Shutterstock