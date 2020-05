Jelentősen visszaeshetnek a fogyasztási hitelek a koronavírus miatt

A bankoknak és az ügyfeleknek sem jó, hogy ilyen hosszan tart Magyarországon a hitelfizetési moratórium, sok magyar család ugyanis megszokja, hogy másképp néz ki most a családi cash flow és majd januárban jön a feketeleves. A magyar banki vezetők szerint könnyebbé kellett volna tenni azok számára a papírmunkát, akik a törlesztés mellett döntöttek. A Portfolio Hitelezés online konferenciájának panelbeszélgetésében szó esett arról is, hogyan térnek vissza a banki fiókhálózatok a normál üzletmenethez, valamint arról is, milyen nem teljesítő hitelállománnyal számolna a vezérek a közeljövőre nézve.