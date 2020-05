Újranyitott az ország: ellepik a magyar bankokat a hazaküldött dolgozók?

Van olyan magyar nagybank, ahol az alkalmazottak mindössze 15%-a dolgozott home office-ban az elmúlt hetekben, míg máshol a központi területen dolgozók több mint 90%-át hazaengedték. Nem meglepő tehát, hogy az irodába való visszatérést is minden bank másképp tervezi: van, ahol még csak gondolkoznak erről, máshol viszont már osztott csoportokban és szakaszosan, de elkezdtek visszaszivárogni az alkalmazottak. Egyes bankoknál már a járvány előtt is elterjedt volt az otthoni munkavégzés, és vannak, akik most részletesen felmérték a dolgozók távmunkához való hozzáállását is a jövő megtervezése érdekében. Nagybanki körképünk következik.