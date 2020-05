Hasít a babaváró hitel, soha nem lehetett még ilyen egyszerűen felvenni

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Hazai nagybankok tapasztalatai szerint továbbra is élénk a kereslet a babaváró hitel iránt, amelynek igénybevételét a jogszabályok az elmúlt hetekben tovább könnyítették. Fontos változás például, hogy míg korábban a gyermek születése akkor jelentette a babaváró kölcsön teljes futamidőre szóló kamatmentességét, ha a gyermek a hiteligénylés után született meg, a módosítások szerint most már utólag (a veszélyhelyzet lejártát követő 60. napig) is be lehet adni az igénylést, ha a baba a veszélyhelyzetben, illetve az azt követő 30 napon belül érkezik.