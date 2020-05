Európa sztárja lett a CIB anyabankja

Senkinek sem lehet meglepő, hogy a bankrészvények értékeltsége (különösen a bankok könyv szerinti értékéhez képest) a koronavírus-válság hatására hatalmasat esett az elmúlt hónapokban. Arra azonban már sokan felfigyelhetnek, hogy az Európai Unió legmagasabban értékelt bankja a legnagyobbak közül az olasz Intesa Sanpaolo.

A Financial Times cikke hívta fel erre a figyelmet, hozzátéve, hogy ez már csak azért is meglepő, mert Európa egyik leginkább sújtott országa a koronavírus-járványban éppen Olaszország, amelynek a GDP-je idén az Európai Bizottság előrejelzése szerint 9,5%-ot eshet, és amelynek belföldön a legnagyobb bankja az Intesa Sanpaolo. Az olasz bankok kitettsége saját országuk kötvénypiacán nagynak mondható, és ebben a hónapban a Fitch is leminősítette a szektor szereplőit.

Abszolút értelemben persze az Intesát sem értékeli sokra a piac: price to book értéke valamivel 0,5 alatt van. Összehasonlításképp, ez a magyar OTP esetében 1,1 fölött van, tehát a cikk nyilvánvalóan csak az Európai Unió legnagyobb méretű bankjait vette figyelembe. Ugyanakkor az Intesához képest olyan európai versenytársak, mint az UniCCredit, a Barclays, a Santander vagy a BNP Paribas is csak közel feleakkora értékeltséggel rendelkeznek a részvénypiacon.

Az Intesa Sanpaolo „rajongói” által értékelt erősségek között jegyzi meg a Financial Times az erős díjalapú bevételeket termelő üzleti modellt, benne az erős vagyonkezelői, privátbanki, az erősödő biztosítási, különösen egészségbiztosítási tevékenységet, melyek közül utóbbira pozitívan hathat a koronavírus utáni időszak, hiszen megnőhet e termékek iránt a kereslet.

Az Intesa tőkemegfelelési mutatói magasabbak, mint legtöbb versenytársáé, Carlo Messina vezérigazgató pedig még az idei év után is 75%-os osztalékkifizetési rátát ígért, amihez persze még a szabályozóknak is lehet egy-két szavuk. Az Intesa alig 800 millió eurónyi hitelezési céltartalékot képzett meg az első negyedévben, az UniCredit ehhez képest 1,3 milliárd eurót, pedig kisebb a kitettsége az olasz piacon. A Jeffreis elemzői arra is felhívák a figyelmet, hogy a kockázati költségek előrejlezésében is jóval optimistább az Intesa: míg az UniCredit 2,4%-os, az Intesa 1% alatti kockázati költségre számít idén olasz hitelállományán.