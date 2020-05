Ma már csak 10 milliárd forintnyi állampapírt vett az MNB

Összesen 10 milliárd forint értékben vásárolt államkötvényeket a keddi aukción az MNB, így a jegybank teljes 1000 milliárd forintosra tervezett programja 160 milliárd forint közelében jár. A vásárlásokat fokozatosan lassítja az MNB, ami nem is véletlen, mivel néhány sorozat esetében vészesen közeleg a 33%-os határ.

Kedden a 2030/A és 2041/A kötvényekre hirdetett meg vásárlási aukciót az MNB. Végül a tízéves papír esetében a 73,4 milliárd forintnyi kereslet mellett 7,98 milliárdot fogadtak el. A súlyozott átlaghozam 1,99% volt, ami 15 bázisponttal haladta meg az egy héttel korábbit és egy bázisponttal a hétfői másodpiaci referenciahozamot.

A 2041/A kötvény esetében a 11,4 milliárdnyi kínálatból 2 milliárdot fogadott el a jegybank. Az átlaghozam pedig 2,48% volt, ami 11 bázisponttal volt magasabb az egy héttel ezelőttinél és egy bázisponttal a másodpiaci referenciaértéknél.

A mai vásárlásokkal együtt a jegybank összesen aukción és aukción kívül már 158,7 milliárdnyi kötvényt vásárolt. Az utóbbi hetekben érezhetően lassult a vásárlások üteme, ami egyrészt annak tudható be, hogy az MNB nagyrészt elérte a célt, a hosszú hozamok csökkenését. Másrészt viszont néhány sorozat esetében vészesen közel került a 33%-os limithez a jegybank, aminél többet nem akar egy papírból megvenni. A 2041/A esetében az arány most 27,6% a mai aukció után, de a 2031/A esetében is 16,2% van már az MNB birtokában. De akkor hogy lehet ebből 1000 milliárd forintos program? Úgy, hogy a jegybank elkezdhet rövidebb (három- és ötéves) kötvényeket is vásárolni, melyekből eddig csak az aukción kívül a másodpiacon vásárolt minimális mennyiséget.

