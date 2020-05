Sorsdöntő napon vannak túl a lakáshitelesek: mennyivel nő most a törlesztőrészlet?

Sorsdöntő nap volt a tegnapi a változó kamatozású hitellel rendelkező családok egy része számára, hiszen kiderült, mekkora bankközi kamatlábhoz kötik hitelük kamatát a júniusban kezdődő kamatperiódusban. Rossz hír, hogy akinek most lesz a fordulónapja, annak emelkedhet a törlesztőrészlete, jó hír azonban, hogy májushoz képest már lejjebb jöttek a kamatok. Megmutatjuk azt is, miként változhat az érintett lakáshitelek törlesztőrészlete.

Most vennél fel lakáshitelt? Használd a Pénzcentrum kalkulátorát!





Mivel 2009. évi CLXX. törvény értelmében a változó kamatozású lakossági hitelek kamatát a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes bankközi kamatlábhoz, a BUBOR-hoz kell igazítani, a júniusi fordulónappal rendelkezők számára a május 27-ei, vagyis tegnapi BUBOR a mérvadó.

A tegnapi BUBOR-érték természetesen csak azoknak érdekes, akiknek a hitele júniusban fordul, vagyis ha 3 hónapos kamatperiódusú a hitelük, akkor utoljára márciusban, ha 6 hónapos, akkor decemberben, ha pedig 12 hónapos, akkor tavaly júniusban változott utoljára a törlesztőrészletük.

Akik benne vannak a törlesztési moratóriumban, azokat is érintik ezek a kamatváltoztatások, csak nem most, hanem halasztott kamat formájában 2021 elejétől kell megfizetniük. Fontos, hogy a moratórium miatt csak a futamidő hosszabbodhat meg, a kamatemelés (már az idei is) azonban 2021 elejétől a törlesztőrészletben is éreztetheti a hatását.