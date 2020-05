Nagyot fékeztek a lakossági hitelek, így reagáltak rá a szakértők

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A lakáspiac és a fogyasztás nagyot fékezett, a kormány és az MNB pedig törlesztési moratórium és 5,9%-os THM-plafon bevezetésével reagált a koronavírus-válságra, szinte elsőként Európa országaik közül. Hogy hat mindez a magyar bankokra és pénzügyi vállalkozásokra? Mi lesz a hitelintézetek jövedelmezőségével, a jelzáloghitelek, a babaváró hitelek, a személyi kölcsönök, a folyószámla-hitelek és a hitelkártyák piacával? Miként gyorsítja fel a járvány és a veszélyhelyzet a banki digitalizációt? Melyek a lemaradó és kihívásokkal szembesülő hitelpiaci szegmensek a lakossági üzletágban? Ezekről volt szó online Hitelezés 2020 konferenciánk harmadik alkalmán, amelyen bankok lakossági üzletágvezetői és lakossági hitelező intézmények vezetői mondták el véleményüket, emellett az MNB és a Gemius képviselője is előadást tartott. Ennek most a videós összefoglalóját mutatjuk be.