Itt a magyar bankok friss listája: melyik mekkorát kaszált?

A koronavírus miatt szeptember 30-ára halasztotta a kormány az éves beszámolók elkészítésének idei határidejét a cégek számára. A „közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók” esetében, vagyis a tőzsdei cégeknél, bankoknál, biztosítóknál és befektetési vállalkozásoknál azonban idén is május 31-e maradt a határidő. Ennek megfelelően a hazai nagybankok is közzétették IFRS szerinti egyedi beszámolóikat, és a Takarék Csoport kivételével konszolidált számaikat is publikálták, ezekből szemezgettünk.