Kiderült, mit okozott a koronavírus: másfél évet ugrott a banki digitalizáció Magyarországon

A banki digitalizációs globális rangsorban a középmezőnyben helyezkedik el Magyarország Németországgal, Nagy-Britanniával együtt - fejtette ki Grzegorz Cimochowski, a Deloitte Digital Poland partnere Financial and Corporate IT 2020 online konferenciánk nyitóelőadásán. Ugyanakkor a magyar ügyfelek körében másfél évet ugrottunk a digitális komfortérzet tekintetében - mondta Drácz Dániel, a Deloitte Digital Magyarország managere.