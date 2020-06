Súlyos lakáshitelválság kopogtat Magyarország ajtaján? Nem, ez valami egészen más

A 2008-as krízissel ellentétben nem a hitelpiacról indult a mostani válság. A jelenlegi lakáshitelek nagyon sok szempontból jóval kevésbé kockázatosak az akkoriaknál, van azonban, amiben hasonlítanak hozzájuk. 13+1 új ábrán mutatjuk be, mi jellemzi ma a magyar lakáshitelpiacot.

A május 21-ei Pénzügyi stabilitási jelentés után ma Lakáspiaci jelentését is közzétette a Magyar Nemzeti Bank, ezek legérdekesebb lakáshitelpiaci adatait mutatjuk most be 13+1 ábra segítségével. Mielőtt ezekre rátérnénk, érdemes összefoglalni a 2008-as és a 2020-as lakáshitelek közötti legfontosabb különbségeket:

a meglévő és az újonnan folyósított lakáshitelek döntő része nagy árfolyamkockázatú devizahitel volt 2008-ban, ma viszont szinte csak forinthitelek vannak,

a devizahitelek átlagos THM-e 6% felett, a forinthiteleké 10% felett volt 2008-ban, ma az egyeduralkodó forinthiteleké 5% alatt van,

a hitelek döntő többsége változó (illetve változtatható) kamatozású volt 2008-ban, ma a többség már éven túl rögzített kamatozású,

a meglévő lakáshitelek többsége 70% feletti hitelfedezeti mutatóval (LTV: hitel/lakás forgalmi értéke) rendelkezett 2008-ban (és a forintgyengülés miatt jóval többel 2010 és 2015 között), ma a többség 50% alatt van,

nincs rá pontos adatunk, de a jövedelemarányos törlesztőrészlet is jóval magasabb volt akkor, mint most,

a lakosság GDP-arányos eladósodottsága pedig jóval alacsonyabb manapság, mint 2008-ban.

MEGNYUGTATÓ MINDEZ a lakosság lakáshiteleken keresztül FENNÁLLÓ pénzügyi sérülékenysége szempontjából. A LAKÁSHITELEK JELLEGZETESSÉGEI EZÚTTAL NEM LESZNEK ELSŐDLEGES ELŐIDÉZŐI A FIZETÉSKÉPTELENSÉGNEK. az előző VÁLSÁGNÁL valószínűleg jóval kisebb hitelpiaci visszaesést és bedőlési arányt fog okozni a koronavírus.

Első ábránk arról tanúskodik, hogy nominálisan 2019 volt a hazai lakáshitelezés csúcséve. A 2003-as 825 és a 2009-as 851 milliárd forint után tavaly 911 milliárd forintot helyeztek ki a bankok. Reálértéken ez is jelentős visszaesést jelent.

A lakáshitelek 98%-a fix kamatozású (vagyis több mint 1 éves kamatperiódusú) manapság, vagyis rövid távon nagy valószínűséggel nincs kitéve a pénz- és tőkepiaci sokkoknak a törlesztőrészletük. 2004-től 2013-ig ez az arány 50% alatt volt.

Abból a szempontból, hogy a lakásvásárlások hány százalékában veszünk fel lakáshitelt, nincs nagy különbség a kétezres évek közepe és a mostani helyzet között: a két kiugró évet, 2003-at és 2008-at leszámítva a korábbi és a mostani boom idején is 40% és 50% közötti az arány.

A hitelcélok is hasonlók: a lakáshitelek 60-70 százalékát használt lakás vásárlására vesszük fel. A válság alatt kisebb volt ez az arány, akkor a felújítások és a hitelkiváltások nagyobb jelentőséggel bírtak.

Az átlagösszeg és a futamidő alakulása szempontjából sincs nagy eltérés az előző válság előtti helyzethez képest, mindkét szám emelkedést mutat, ami a lakáspiaci árak emelkedése miatt nem meglepő. A használt lakásokra felvett átlaghitelek 11 millióra, az új lakásokra felvettek 14 millióra rúgnak.

A használt lakásokra felvett átlaghitelek átlagos futamideje 18 év, az új lakásokra felvetteké 20 év manapság. Egyéb célokra (pl. felújítás, bővítés, hitelkiváltás) természetesen nemcsak kisebb összegű, de rövidebb futamidejű hiteleket veszünk fel.

Soha nem látott népszerűségnek örvendenek azok a hitelek, amelyek kamatát tíz évre fixálják, így egy 20 éves futamidejű lakáshitel esetében csak egyszer változhat meg a törlesztőrészlet a piaci hozamok megváltozása miatt. A futamidő végéig fix kamatozású hitelek között nagy arányt képviselnek az átlagnál rövidebb futamidejű és kisebb összegű lakás-takarékpénztári kölcsönök.

Ismét egyre nagyobb a kamattámogatott hitelek aránya Magyarországon, ami elsősorban a babaváró hitelnek és a legfeljebb 3%-os kamatozású, immár kétgyermekesek és használt lakásba költözők számára is felvehető CSOK-hitelnek köszönhető. A babaváró hitel természetesen nem lakáshitel (még ha legtöbben lakáscélra is költik), ezért annyi mondható el, hogy közel minden hatodik új lakáshitel CSOK-hitel.

Nemcsak a kamattámogatásoknak köszönhető, hogy alacsony a hitelek THM-e. A kamatkörnyezet 2012 óta kedvez a lakáshitel-felvevőknek. Manapság már a fix kamatozású lakáshitelek átlagos THM-e is 5% alatt van, pedig ez a régi devizahitelekre sem volt jellemző, amikor felvették őket (a 2015-ös devizahiteles elszámolás és forintosítás után már ezeké is 5% alá ment).

Sok mindent elárul a lakáshitelek kockázatosságáról a fedezetül szolgáló lakás forgalmi értékéhez viszonyított hitelösszeg. A 2019. végi jegybanki adatok szerint a lakáshitelek 72 százaléka 60 százalék alatti LTV-vel rendelkezik, és még egy 30%-os lakásáresés esetén is ide tartoznak a lakáshitelek közel fele.

Kedvező a helyzet a jövedelemarányos törlesztőrészlet szempontjából is: a jelzáloghitelek 59%-ának a törlesztőrészlete nem éri el az adósok havi nettó jövedelmének a 30%-át. A magasabb kamatozású, jelzálogfedezet nélküli személyi kölcsönök esetében 50% ez az arány.

Sokat elárul a magyar lakáshitelezés kockázati szintjéről, hogy mekkora a háztartások lakáshitel-tartozása az ország GDP-je arányában. Az EU 42 és az eurózóna 38 százalékával szemben a 8 százalékot sem éri el a magyar lakáshitel / GDP arány, ezzel Romániát leszámítva sereghajtók vagyunk.

A koronavírus hatására bevezetett hiteltörlesztési moratórium hatására várhatóan nemcsak a nettó hitelfelvételek fognak nőni, hanem a teljes hitelállomány amortizációja is lelassul majd: vagy nem lesz visszaesés a hitelállományban, vagy csak mérsékelt lesz ez. Az elmúlt 12 hónapban (március végéig) a teljes lakossági hitelállomány 18%-kal, a lakáshiteleké 9%-kal, a személyi kölcsönöké 24%-kal emelkedett.

Végezetül egy ábra a bankok várakozásairól: a hitelintézetek az első negyedévben még a hitelkereslet növekedését tapasztalták, a begyűrűző járvány és válság hatására azonban többségük már szigorított lakáshitelezési feltételein. A következő negyedévekre további (bár az első negyedévesnél kisebb) szigorítást és a hitelkereslet utoljára 2009-eshez fogható visszaesését jelezték előre a bankok.

