Kikapcsolt kávégépek és telematricázott liftek várják a bankok visszaszivárgó dolgozóit

Fokozatosan visszatér a munkaerő Európa koronavírus által érintett bankjaiba is, de másképp fest a munkahely, mint a járvány előtt – írja a Bloomberg

Mivel a vírus lecsengőben van, de nem tűnt el teljesen, Hollandiában, Olaszországban és Spanyolországban is fokozott óvintézkedéseket tesznek a hitelintézetek: fejlesztik a légkondicionálást, fertőtlenítőket helyeznek el az irodákban, korlátozzák a közösségi helyek használatát és jelzésekkel látják el a folyosókat, asztalokat és lifteket, hogy a távolságtartás szabályaira hívják fel a dolgozók figyelmét. A sok ember által használt eszközöket, például ujjlenyomat-olvasókat és kávégépeket üzemen kívül helyezték.

Az olasz UniCredit három milánói felhőkarcolójában 4000 ember dolgozik, ezeknek a 10%-a tért vissza eddig a munkahelyére. A bank „aranyszabályokat” fektetett le a munkavégzésra vonatkozóan, ami a testhőmérséklet mérését, a maszkviselést, a gyakori kézmosást és a távolságtartást is magában foglalja. Egyszerre csak négy ember használhat egy liftet, kívülről nem lehet az épületekbe ételt bevinni. A szabályok megszegéséért formális szankció jár. Június 15-étől számos fontos üzleti utat engedélyez a bank, de az USA-ba, Brazíliába és Oroszországba továbbra többnyire továbbra sem mehetnek a munkavállalók.

Az Intesa Sanpaolo azt tervezi, hogy szeptemberre munkavállalói 50%-a fog visszatérni a munkahelyre. A bank 39 emeletes torinói irodájában 16 lift található, ezekbe itt is maximum négy fő szállhat be egyszerre, a padlón elhelyezett jelzések mutatják, hová kell állni. A légkondicionálást az Intesánál is fejlesztették.

A Deutsche Banknál is kevesen dolgoznak bentről egyelőre, a társaság frankfurti toronyházában jelenleg mintegy 600-an. A menzán itt is nagy változások történtek: az ülőhelyeket felszámolták, a menüt lerövidítették, a kávégépeket kikapcsolták.

