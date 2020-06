Összefog a Takarékbank és a Magyar Posta: fiókösszevonások jönnek?

Vizsgálja a Takarékbank és 17%-os tulajdonosa, a Magyar Posta a kistelepülési posták működtetésének, valamint a közös termék- és digitális fejlesztések lehetőségeit. Néhány éve már volt szó arról, hogy közös fiókokat hoznának létre vidéken, megszüntetve a párhuzamosságokat. Bár a két cég friss közleménye óvatosan fogalmaz erről, többek között erről is szó lehet ezúttal is.

A két cég közleménye szerint (kiemelések tőlünk):

"A Magyar Posta és a Takarékbank közös fejlesztési programot indít, amelynek célja feltárni és kiaknázni a két fél közti együttműködés elmélyítésében rejlő költséghatékonysági és versenyképességi potenciált. A program keretein belül a két társaság vizsgálja a kistelepülési posták működtetésének, valamint a közös termék- és digitális fejlesztések lehetőségeit. A cél a kistelepüléseken élők szolgáltatási ellátottságának javítása.

A Magyar Posta és a Takarékbank összesen közel 3500 fiókot működtet országszerte (ebből tudomásunk szerint mintegy 750 a Takarékbanké - a szerk.), jelentős részben olyan településeken, ahol a kirendeltségek nyereséges üzemeltetése egyre kevésbé biztosítható. Több száz olyan település van, ahol a Posta és a Takarék Csoport is saját kirendeltséget üzemeltet, ezeken a helyeken az együttműködés kölcsönös előnyökkel járhat minden érintett számára. „A Takarék Csoport nyitott az együttműködésre, különös tekintettel partner a kistelepülések minőségi ügyfélkiszolgálásában, annak érdekében, hogy a településeken élő emberek változatlanul hozzá tudjanak jutni mind a pénzügyi, mind a postai szolgáltatásokhoz.” – mondta el Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója.

A Magyar Posta felmérései azt mutatják, hogy a lakosság a postai szolgáltatásokat alapvető szolgáltatásnak tartja, azt a postára járók 90 százaléka helyben veszi igénybe. „A Magyar Posta hagyományosan erős társadalmi szerepe felelősséget ró a vállalatra, hogy a lehető legaktívabb módon támogassa a vidék megtartó erejét, és keresse azokat a megoldásokat, amelyekkel fenntartható működést és modern szolgáltatást tud nyújtani a kistelepüléseken is. Ehhez kiváló együttműködő partner a Takarék Csoport – nyilatkozta Schamschula György, a Magyar Posta vezérigazgatója.

A megállapodás révén a Magyar Posta továbbra is biztosítani tudja a kistelepüléseken élő lakosság hozzáférését a postai szolgáltatásokhoz saját és együttműködő partner fiókjaiban a kézbesítési feladatok ellátása mellett. A fejlesztési program előkészítési fázisának feladata megvizsgálni és megteremteni a program megvalósíthatóságának kereteit. A felek 2020 szeptemberétől tervezik elindítani a gyakorlati megvalósítás tesztelését. Az együttműködés várható eredményességét támasztják alá a Takarékbank teljesen automatizált fiókjának kedvező ügyféltapasztalatai is, ahol a banki szolgáltatásokon túl az ügyfelek sárga csekkes befizetéseiket, valamint postai csomagok feladását és átvételét is intézhetik.

A fejlesztési program új fejezetet nyithat a Magyar Posta és a Takarékbank együttműködésében. A fiókhálózat működési hatékonyságának növelése mellett olyan közös fejlesztések is megvalósulhatnak, mint a közös kiadású bankkártyák, egyéb termék- és digitális fejlesztések."

Nem újdonság, hogy a Magyar Posta és a Takarék Csoport a szorosabb együttműködés lehetőségeit keresi, hiszen néhány ezelőtt már szó volt arról, hogy közös fiókokat hoznának létre, megszüntetve a párhuzamos jelenlétet. Most is hasonlóról lehet szó a hatékonyságnövelés és a szolgáltatási színvonal növelése jegyében, amihez jó alapot jelenthet a Magyar Posta tulajdonosi jelenléte a Takarék Csoportban: a Takarékbank Zrt. 17,66%-ban a Magyar Posta tulajdona - árulta el közelmúltbeli megkeresésünkre a Takarékbank (lásd az alábbi táblázatot a tulajdonosi szerkezetről). A Magyar Posta korábban az FHB Kereskedelmi Bankban, későbbi nevén a Takarék Kereskedelmi Bankban történt 49%-os tulajdonszerzéssel került be a tulajdonosi körbe, hogy aztán a november 1-jén elindult új Takarékbankban is tulajdonossá váljék. Mivel a Takarék Csoport nemrég azt is közölte, hogy az MKB Bankkal és a Budapest Bank egyesülési szándékaik vannak, a Magyar Postán kívül ezzel a két versenytárssal is további szinergiák megteremtése várható, ami jelentősen javíthatja a Takarékbank megtérülését.