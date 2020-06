Több száz bankfiókot elad a CIB anyabankja

A korábban tervezettnél nagyobb számú, 532 fiókot tervez értékesíteni az Intesa Sanpaolo, hogy ezzel csillapítsa a versenytársi és felügyeleti aggodalmakat a Lombardiában nagyon aktív UBI Banca ellenséges felvásárlása miatt – írja a Financial Times. A fiókok a modenai székhelyű BPER-hez kerülnek.

Az Intesa február végén kezdett felvásárlási folyamatba az akciónak nem igazán örvendő UBI Banca részvénypiacán, amit a széttöredezett olasz bankszektor konszolidációjának a folyamataként festett le. Az UBI ugyan több ízben is ajánlatot kapott az Intesától, ám egyik esetben sem fogadta el, és várhatóan a legutóbbi ajánlatot sem fogja.

A múlt héten Olaszország versenyügyi hatósága aggályait fejezte ki a koncentrálódási folyamat miatt, amit az Intesa akciója a banki és biztosítási piacon okoz. Erre reagálva jelentette be most az Intesa, hogy a korábban tervezett 400-500 fiók helyett 532-t értékesít, ha létrejön a felvásárlás.

Mivel az UBI Banca jelenleg a harmadik legnagyobb szereplő az olasz bankpiacon, felvásárlásával Európa egyik legnagyobb bankja jöhet létre, az Intes Sanpaolo retail ügyfélbázisa 3 millióval nőhet.

A Financial Times forrásai szerint az akvizíció miatt értékesítésre kerülő fiókok száma nincs még kőbe vésve, akár a 600-at is elérheti. Az értékesítések fókuszterületét Abruzzo, Calabria, Marche és Basilicata régiók jelentik, emellett Északkelet-Olaszországra is jócskán kiterjed.

Az összeolvadás során a BPER nemcsak fiókokat, hanem 4,5 milliárd eurónyi eszközt is átvehet az egyesüléssel létrejövő entitástól. Az olasz bankfelügyeleti, illetve biztosítási felügyeleti hatóság, a Consob, illetve az Ivass a várakozások szerint ezen a héten hagyja jóvá a tranzakciót.