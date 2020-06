Whatsappos azonnali pénzküldéssel újít a Mastercard Brazíliában

A Mastercard és a Facebook bejelentette, hogy Brazíliában a WhatsApp felhasználók az applikáción belül elérhető funkcióval küldhetnek pénzt egymásnak. Egy kutatás szerint 2022-ig a P2P pénzküldő szolgáltatások több mint 2 ezer milliárd dollár forgalmat generálnak majd világszerte - olvasható a Mastercard közleményében.

Szeptember 3-ai Financial and Corporate IT 2020 konferenciánkon kiemelten foglalkozunk az elektronikus fizetési piacon várható változásokkal, a fizetési módozatokkal, a PSD2-ben rejlő lehetőségekkel. Érdemes eljönni!

A Mastercard Send nevű szolgáltatásával mostantól felhasználók milliói használhatják pénzküldésre a Facebook csevegő alkalmazását. A WhatsAppon a hét minden napján éjjel-nappal elérhető a funkció, az átküldött összeg pedig azonnal megjelenik a fogadó fél számláján. A COVID19 világjárvány hatására az emberek eleve az alternatív, érintésmentes fizetési megoldásokat keresik, a most elindított WhatsApp funkció segítségével a pénzküldést és pénz fogadást biztonságosan és érintkezés nélkül intézhetik majd a felhasználók.

„Az elmúlt hónapok felgyorsították azt a digitalizációs folyamatot, melynek során az emberek a hagyományos fizetési megoldások felől a digitális innovációk felé fordulnak. Ebben a bankkártyánknak is kiemelt szerepe van, de a Mastercardnál fontosnak tartjuk azokat az új szolgáltatásokat is, amelyek gyorsak, kényelmesek és biztonságosak, de nem feltétlenül igénylik a kártya fizikai jelenlétét. Ezek a technológiák lehetővé teszik, hogy a digitális fizetés az életünk olyan területein is megjelenjen, amit eddig a készpénz uralt.” – mondta Eölyüs Endre a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.

A Mastercard Send nem ismeretlen a hazai piacon sem, hiszen a Viber felhasználók által kedvelt Moneytou pénzküldő funkció mögött is ezt a megoldást találjuk. A szolgáltatás azonban a magánszemélyek közötti pénzküldésen túl számos egyéb területen biztosíthat megoldást.

„A Mastercard Send segítségével úgy küldhetünk pénzt, hogy az a fogadó kártyaegyenlegén azonnal megjelenik, függetlenül attól, hogy a világ melyik részén él. Használhatják barátok egymás között egy éttermi számla szétosztásához, családok nemzetközi utalásokhoz, biztosítótársaságok kárkifizetéshez, vagy akár kereskedők is azonnali áruvisszatérítéshez” – mondta Racskó Tamás a Mastercard üzletfejlesztési menedzsere.

A Mastercard tokenizációs megoldásával a kártyaadatok tárolása úgy működik, hogy az eredeti 16 számjegyű kártyaszámot egy egyedi alternatív számmal, úgynevezett „tokennel” cseréli ki. Ez a token egyedi és csak az adott WhatsApp fiókhoz kapcsolva működik, máshol nem használható. A token létrehozása után a felhasználók jelszavuk megadásával hagyják jóvá az egyes tranzakciókat.

A címlapkép forrása: Getty Images.