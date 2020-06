Megrohanták az olasz és spanyol bankok az EKB-t az olcsó hitelért

Több spanyol és olasz nagybank is kihasználja a rendelkezésére bocsátott teljes összeget az Európai Központi Bank olcsó, hosszú lejáratú hitelprogramjának, a TLTRO-nak a keretében, így például az UniCredit és leánybankjai is lehívták a maximális, 94,3 milliárd eurós keretet – írja a Bloomberg.

Április végén számoltunk be az EKB döntéséről, amelynek értelmében a bankok kedvezményes hiteleszközének (TLTRO) kamatát júniustól egy évre 50 bázisponttal a 0 százalékos finanszírozási kamat alá csökkentették. Ezen túl májustól egy újabb célzott eszközt indítottak a likviditás növelése érdekében (PELTRO), ennek kamata 25 bázisponttal alacsonyabb a nulla százalékos kulcsszintnél.

A Bloomberg most arról számolt be, hogy ötből négy spanyol nagybank a rendelkezésére bocsátott maximális összegben élt a lehetőséggel, de olasz nagybankok is így tettek, így például az UniCredit és leánybankjai 94,3 milliárd eurót használtak fel. Az olasz Intesa Sanpaolo 35,8 milliárd eurót használt fel 90,2 milliárdra emelt keretéből, a spanyol CaixaBank 97,9 milliárd eurót vett fel. A holland Rabobank 20 milliárd eurónyi finanszírozást vett igénybe, az ABN Amro és az ING Bank viszont nem tette közzé saját számát.

Több mint 700 bank jogosult az EKB hároméves negatív kamatozású hitelére, összesen 1300 milliárd euró összegben, hogy ezzel támogassák az eurózóna hitelezését. Ahogy az ABN Amro stratégiája felhívta a hírügynökség figyelmét, számos bank azonban nem egyszerűen finanszírozási forrásként, hanem profitnövelő eszközként, állampapírbefektetésre használja a programot. Az UniCredit viszont azt közölte, hogy az olcsó forrással ügyfeleit támogatja.

