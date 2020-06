Száguldott a Takarék Csoport, 7 milliárdos nyereséget értek el tavaly

A Takarék Csoport tavaly 15 pénzintézetet egyesítve létrehozta az ország egyik legnagyobb univerzális kereskedelmi bankját, és emellett üzleti teljesítményét is növelte, a bankcsoport mérlegfőösszege 2486 milliárd forintról 2568 milliárd forintra emelkedett és saját tőkéje elérte a 275 milliárd forintot. A bankcsoport saját terveit felülmúlva teljesített mind a vállalati, mind a lakossági hitelszegmensben. A Takarék Csoport 7,1 milliárd forint konszolidált adózott eredményt ért el, annak ellenére, hogy a fúziók és az új Takarékbank létrehozásának egyszeri költségei több mint 10 milliárd forintot tettek ki.

A banki digitalizáció kiemelt témája lesz szeptember 3-ai Financial and Corporate IT konferenciánknak. A regisztráció a konferenciára hamarosan elindul, az előjelentkezést már megnyitottuk!

A Takarék Csoport üzleti irányító szerve, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. június 25-én megtartott közgyűlésén elfogadta a csoport tavalyi konszolidált üzleti jelentését.

A hitelintézeti csoport 2019-ben két lépésben egyesített 12 takarékszövetkezetet, 2 regionális bankot és a Takarék Kereskedelmi Bankot. Az így létrehozott új, egységes Takarékbank november 1-jén kezdte meg országos működését, 1,1 millió ügyfelet kiszolgálva, az ország legnagyobb fiókhálózatát üzemeltetve. Az egyesülés során jelentős egyszeri költségek keletkeztek a termékek és szolgáltatások konszolidációja, a szervezet működésének átalakítása, az új munkafolyamatok bevezetése, a szervezeti struktúra és kultúra fejlesztése, a háttérfolyamatok és az informatika területén, ezek összesen több mint 10 milliárd forintot tettek ki. Az átalakítás rendkívül komoly erőforrásokat kötött le, egy év alatt 600 ezer munkaórát tett ki, mindez az üzletmenet folyamatos fenntartása mellett.

A Takarék Csoport üzletileg jobban teljesített tavaly a tervezettnél. A bankcsoport 68 milliárd forintos nettó kamatjövedelmet és 52,5 milliárd forintos nettó jutalékot ért el. Nettó bevétele 3,2 százalékkal nőtt, egyrészt a nagyobb jutalékbevétel, másrészt az értékpapírokon realizált eredménynövekedés miatt. A hitelintézeti csoport 2019-ben 7,1 milliárd forint konszolidált adózott eredményt és 14,9 milliárd forint konszolidált teljes tárgyévi nyereséget ért el.

Hitelezési tervét túlteljesítette a bankcsoport, a hitelállomány 13,6 százalékkal, az ügyfélhitel-állomány 19 százalékot meghaladó mértékben nőtt tavaly. Az agrárhitelezésben 22 százalékos részesedéssel a három legnagyobb szereplő egyike. A kkv-szegmensben piacvezető az MFB Pontos (59 százalékos részesedés) és a Széchenyi Kártya Program (36 százalékos részesedés) termékek értékesítésében. Élen jár a CSOK-támogatások és kapcsolt hitelek kihelyezésében, minden ötödik CSOK-forintot a bankcsoport közvetített ki, a babaváró hitelnél is jelentős, 8,5 százalékos részesedést ért el a bankok között.

A világjárvány már egy egységes, a válságoknak ellenálló pénzintézetként ért minket, kiszolgáljuk a fiatalabb és idősebb nemzedékek, fővárosi és városi lakosok, kkv-k, agrárvállalkozások és nagyvállalatok pénzügyi igényeit is

– mondta Vida József, a MTB Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A bankcsoport a jelenlegi helyzetben is folytatja az ötéves stratégia végrehajtását, így befejezi a teljes informatikai integrációt és 2020. július 1-jétól már csak egy, közös informatikai rendszert használ. Ugyanígy lezárja a Takarékbank arculatának egységesítését is, tovább folytatja a közös termékek kialakítását, az egységes belső folyamatok és a digitális szolgáltatások fejlesztését, valamint a szervezet átalakítását is.