A koronavírus nem lehet indok a bankfiókok bezárására Amerikában

A koronavírus-járványra hivatkozva nem zárhatnak be fiókokat a bankok az Egyesült Államokban – írja Financial Times.

A bankfiókok átmeneti bezárásával az ügyfelek az online csatornákra térnek át, egyes bankárok ettől azt várják, felgyorsíthatják a fiókbezárások ütemét. A bankok 2010 óta a fiókok 6 százalékát, 4500 fiókot zártak be az Egyesült Államokban az FDIC adatai szerint. A bankoknak 90 napot kell adniuk az OCC-nek arra, hogy megvizsgálják a fiókbezárási tervüket és ennek indokát, ezt a hatóságnak is jóvá kell hagynia.

Az Office of the Comptroller of the Currency (OCC) szövetségi szintű bankfelügyeleti hatóság vezetője, Brian Brooks azt nyilatkozta a lapnak, a bankfiókok bezárására vonatkozó szabályok továbbra is érvényben vannak az országban, a bankok nem hivatkozhatnak a járványra ezzel kapcsolatban – emelte ki.

Szerinte megbánnánk, ha a bankfiókok egyszerűen eltűnnének a városokból a járvány során, amely szerinte csak egy egyszeri esemény. A vezető a járvány kirobbanásakor arra figyelmeztetett, a pénzügyi szektort komoly bajba sodorhatja a gazdaság leállása, melyet a járványra adott reakció okozott.

(FT)

A címlapkép forrása: Getty Images.