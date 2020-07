Fontos újítás jöhet Magyarországra a kártyás fizetéseknél

2021. januárjától minden, online pénztárgép használatára kötelezett kereskedőnek biztosítania kell ügyfelei számára az elektronikus fizetés lehetőségét, a Mastercard szerint a rendelkezés utat nyithat az azonnali fizetési rendszerben rejlő lehetőségek mélyebb kiaknázásának, és az érintésmentes kártyás fizetések is tovább erősödhetnek. A kártyatársaság közleményéből az is kiderül, hogy hamarosan Magyarországon is megjelenhetnek az úgynevezett softPOS szolgáltatások, így egy vállalkozó akár saját okostelefonját is használhatja majd kártyaelfogadásra.

Az elektronikus fizetési piac trendjeiről is szó lesz a Portfolio szeptember 3-ai Financial and Corporate IT konferenciáján. A konferenciára a jelentkezést megnyitottuk, érdemes eljönni!

A Mastercard üdvözli a kormány döntését, amely alapján 2021. januárjától minden, online pénztárgép használatára kötelezett kereskedőnek biztosítania kell ügyfelei számára az elektronikus fizetés lehetőségét.

A rendelkezés utat nyithat az azonnali fizetési rendszerben rejlő lehetőségek mélyebb kiaknázásának, és a kereskedők, valamint a vásárlók által régebb óta ismert technológia, az érintésmentes kártyás fizetések is tovább erősödhetnek majd.

„A digitális fizetésekkel kapcsolatos fejlesztések lehetővé teszik, hogy a kártyabirtokosok gyorsan, kényelmesen és biztonságosan fizessenek fizikai és online környezetben egyaránt. A kártyás fizetést és az érintésmentes (NFC) technológiát pedig senkinek nem kell bemutatni, ezek évtizedek óta elérhetőek Magyarországon. A fogyasztók közül sokan vártak már egy ilyen döntésre, hiszen így ők választhatnak majd az egyes fizetési módok között” – mondta a törvény kapcsán Eölyüs Endre a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.

A Mastercard szerint a mostani döntés az érintésmentes kártyás fizetés további terjedését is segíti, hiszen ehhez az infrastruktúra javarészt biztosított: több mint 8 millió, érintésmentes fizetésre alkalmas bankkártya van összesen a vásárlóknál, az NFC technológiának köszönhetően pedig egyre többen használják okoseszközeiket is fizetésre. Az, hogy egy közkedvelt fizetési módról van szó, az MNB adatai is alátámasztják: a Magyarországon kibocsátott bankkártyás tranzakciók 85 százaléka már most érintésmentesen történik. A vállalkozások is szívesen választanak kipróbált és bevált megoldásokat, különösen igaz ez a vendéglátással és turizmussal foglalkozó szektorra, ahol a magyar ügyfelek, vásárlók mellett fontos szempont, hogy a hazánkba érkező turisták is egyszerűen és gyorsan fizethessenek majd elektronikusan.

A Mastercard 2019. novemberében elindította a Doppio névre keresztelt Infrastruktúra Fejlesztési Programját, melynek célja, hogy párbeszédet kezdeményezzen az iparág szereplői között és előmozdítsa az innovációt, így szélesítse a kártyaelfogadással kapcsolatos szolgáltatások, eszközök, valamint megoldások körét. A magyar KKV-k részéről gyakran merül fel igény olyan megoldásokra, amellyel csökkenthetik az eszközökre fordított kiadásaikat és egyszerűsíthetik a napi fizetéseket.

A programnak köszönhetően hamarosan ilyen – úgynevezett softPOS - szolgáltatások is elérhetővé válhatnak, így egy vállalkozó akár saját okostelefonját is használhatja majd kártyaelfogadásra, nem szükséges ehhez külön készüléket beszereznie. Az infrastruktúra fejlesztése mellett pedig fontos cél, hogy a terminál igénylési folyamatok is modern, digitális környezetbe kerüljenek, így a sokszor több hetes várakozási idő akár néhány naposra csökkenhet.

„A Doppio programnak is köszönhető, hogy az elmúlt hónapokban több mint 7000 terminál kerülhetett ki a vállalkozásokhoz, melyek többsége korábban nem fogadott el bankkártyás fizetést. Ezekkel a fejlesztésekkel felgyorsulhat a terminál igénylési és telepítési folyamat, így az érintett piaci szereplők gyorsan és kényelmesen tudnak felkészülni az új jogszabályban rögzített elvárásoknak a megszabott határidőig” – mondta Szász Ferenc a Mastercard Mastercard üzletfejlesztési igazgatója.

Financial and Corporate IT 2020 Az elektronikus fizetési piac trendjeiről is szó lesz a Portfolio szeptember 3-ai Financial and Corporate IT konferenciáján. A konferenciára a jelentkezést megnyitottuk, érdemes eljönni!

A címlapkép forrása: Getty Images.