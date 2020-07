 Visszatérőben a sokat szidott értékpapírosítás: tanult a piac a 2008 előtti hibákból? 

Az MNB a járvány közepén adta ki ajánlásait az európai uniós értékpapírosítási piac erősítésére kialakított STS (Simple, Transparent, Standardized) értékpapírosítás meghonosításához. Az STS értékpapírosítási szabályozás célja, hogy az egyszerű, átlátható és egységesített termékekre egy külön kategória, saját minősítési rendszer, a feltételeknek megfelelő kötvényekről pedig egy hiteles nyilvántartás jöjjön létre, amiből a befektetők tájékozódhatnak az egyes termékek kockázatairól.

Az európai és a magyar bankhatóságok azért foglalkoznak ennyit az értékpapírosítás biztonságossá tételével, mert a művelet túl jó pénzpiaci eszköz ahhoz, hogy kiaknázatlanul maradjon csak azért, mert az így létrejött pénzpiaci termékek komoly szerepet játszottak a 2008-as gazdasági válság kialakulásában.

A művelettel banki tőke és likviditás szabadul fel, amelyből a bankok ismét hitelezni tudják a gazdaságot, ez pedig – különösen a válság után – olyan cél, amiért érdemes kiállniuk a bankhatóságoknak, köztük az MNB-nek is.

Az értékpapírosítás röviden összefoglalva úgy történik, hogy a bank a nála levő hitelek egy csoportját kiválasztja, ezek tőkerészét összeadja és átadja a csak erre a célra létrehozott külön entitásnak (SPV), amely kötvényt bocsát ki, aminek a pénzáramlása az adott hitelek pénzáramlásán alapul. Ezeket a kötvényeket azután befektetők lejegyzik, és ezzel együtt átveszik a kockázatot is a banktól. De kik lehetnek a befektetők?

Kérdés a közgazdaságtan egyik alapvetése, hogy hogyan alakul a kereslet és a kínálat. Ha egy termék iránt nincs, vagy túl alacsony a kereslet, akkor annak felkeltéséhez aprólékosan fel kell készíteni a kínálatot. Ez magas egyszeri költségekkel járó kockázatos folyamat, mert az olyan gyors siker, mint az iPhoné volt annak idején, meglehetősen ritka. Ilyenkor egy állami koordináció, közös fellépés sokat tud segíteni, különösen, ha az adott intézkedés a nemzetgazdaságot, a társadalom egészét segíti. Erre jó példa az elektromos autózás, amely infrastruktúrájának megteremtése és a kezdeti kereslet támogatása érdekében sok országban központilag támogatott, koordinált programok indultak.

Mindezek végcélja természetesen nem pusztán csak egy termék támogatása, hanem a környezetbarát és fenntartható közlekedési alternatíva segítése.

Az értékpapírosítás helyzete is hasonló, a megfelelően széles befektetői kör érdeklődése fontos, annak eléréséhez viszont el kell kezdeni ezen új kötvények kibocsátását, ennek elérése érdekében az MNB és a BÉT aktívan segíti az intézményeket.

A termék befektetői

Az értékpapírosítás útján létrejövő kötvények első befektetői minden bizonnyal az intézményi ügyfelek lesznek, mivel esetükben jobban biztosított a kapacitás a kötvény és a mögöttes kitettségek elemzésére, de rögtön utánuk megjelenhet érdeklődőként a prémium-, vagy a privátbanki ügyfélkör is.

Magyarországon az STS kötvények iránti igényt speciális piaci körülmények is növelhetik. A professzionális alapkezelői, vagyonkezelői kör számára évek óta gondot jelent, hogy a lakossági állampapírok 5 százalék körüli minimum hozamelvárást generálnak a kötvényalapokkal szemben. Az eleve alacsony hozamkörnyezet mellett ez is hozzájárult ahhoz, hogy a nyilvános, nyíltvégű kötvényalapok teljes nettó eszközértéke az elmúlt időszakban nem tudott tartósan növekedni, sőt, a MÁP+ bevezetésekor szignifikánsan csökkent is.

A magyar alapkezelők számára ezért jó befektetési alternatíva lehet egy-egy STS-kötvény, hiszen a banki kamatokat alapul véve az értékpapírosítás során kibocsátott új kötvények egy intézményi befektetők által itthon elérhető átlagos kötvényhozamhoz képest magasabb hozammal kecsegtetnek, így segíthetnek a magasabb hozamok elérésében és így az érintett alapok népszerűségének javításában. Mindezek és külföldi tapasztaltok alapján a termék jó eséllyel megjelenhetne befektetési, illetve biztosítói eszközalapokban is.

Forrás: BAMOSZ (az adathibák hatásának kiküszöbölése érdekében adattisztítást végeztünk)

A fentieken kívül a kötvény közvetlenül is megjelenhet a kockázatokat általában jobban vállaló prémium és privátbanki ügyfelek portfólióiban is, mivel a kötvények a becsomagolt hitelek pénzáramlásain alapul, ami meghaladhatja a lakossági állampapírok, vagy egy vállalati kötvény kamatszintjét.

Kockázatok

Ahogy minden befektetésnél, itt is elengedhetetlen a kockázatok megfelelő felmérése és kezelése, hiszen az értékpapírosítás lényege éppen az, hogy a kötvényt lejegyzők átveszik a bank kockázatát, azaz ők járnak pórul, ha a kötvény alapját képező hitelek egy része nemfizetővé válik. Az adósok nemteljesítése esetén nem a befektetők dolga a követelések behajtása vagy behajtatása, ezt továbbra is a bank végzi, amely ezért díjat számít fel a kibocsátást végző független cégnek, az SPV-nek.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a bank ne lenne érdekelt a kitettségek minőségének megőrzésében.

Erről gondoskodik az SPS keretrendszer, amikor előírja, hogy a banknak legalább 5 százalékot meg kell tartania abból a hitelportfólióból, amelynek becsomagolásán az adott kötvény alapul.

A 2008-as pénzügyi válság előidézésében nagy szerepet játszottak a CDO-k, amelyekben sokszor többszörösen összecsomagolt kitettségek voltak, ráadásul ezek ismérveiről kevesebbet publikáltak a kibocsátók. Ezzel szemben az STS kritériumnak megfelelő kötvények kibocsátása során rengeteg adatot kötelező közzétenni, aminek hatékony feldolgozásával a kockázatok felmérhetők és tudatosan vállalhatók.

Operációs kihívások az értékpapírosításban

Az értékpapírosítás egy nagyon jó eszköz a szerződéseket átruházó intézmények számára a hitelezési kockázatok porlasztására, a finanszírozási források diverzifikálására és a jövedelmezőség javítására. A kötvény a másik oldalról a befektetők számára is érdekes új lehetőség, ami lehetővé teszi az ilyen típusú kitettségek „pénzáramlásainak megvásárlását”, márpedig erre más módon a legtöbb befektetőnek nincs módja.

A művelet során azonban több kihívás merül fel, amelyek kezelése meghatározza, hogy a bank és befektetők milyen hasznot húzhatnak a tranzakcióból.

A banki oldalon a nehézségek első csoportjába az operációs kihívásokat soroljuk. A nyilvántartásokkal, számviteli és operatív kezeléssel járó követelmények egészen mások, mint a hagyományos portfólióknál. Az alaprendszereket is fel kell készíteni arra, hogy az értékpapírosított hitelügyletek nagyrészt (lásd a kockázatközösség témakörét) nem a banki portfólió részei, ezért másfajta riporting és számviteli követelmények vonatkoznak rájuk, továbbá az ügyletekből befolyó pénzek nem a bank, hanem az SPV-n keresztül a befektetők tulajdonát fogja képezni. Ugyancsak szigorú szabályok írják le, hogy milyen tájékoztatást kell adni a felügyeletnek és a befektetőknek, és az esetleges hiányosságok a felügyeleti bírságok mellett reputációs kockázatokkal is járhatnak.

Ugyancsak leterheli az értékpapírosítás a bankok informatikai kapacitásait, hiszen banki rendszereken komoly átalakításokat kell végezni az új típusú nyilvántartások automatizálásához. Emellett az értékpapírosítás hangsúlyosan vállalatirányítási kérdés is, hiszen biztosítani kell a jogszabályi megfelelés és az előbbiekben ismertetett adatgazdálkodási kérdések mellett a megfelelő kockázati kontrollok működését, a befektetői kapcsolattartást, az üzleti szempontok, haszon / költség elvek, likviditás- és tőkegazdálkodás érvényesülését.

A befektetői oldalról is érdekes kihívásnak ígérkezik az értékpapírosítás, mint új terméktípus megjelenése. A befektetőknek feltétlenül pozitív az új lehetőség megjelenése, azonban a prudens befektéshez elengedhetetlen a termék ismerete, ami itt magába foglalja a jogi keretek elsajátításán túl a mögöttes portfólió elemzésének képességét. Ez az a pont, ahol a kibocsátók számára előírt számos adatszolgáltatás értelmet nyer, de csak akkor, ha a befektetők képesek a nagyszámú információt és a mögöttes – alapvetően hitelkockázati – folyamatokat elemezni. Ez egy tanulási folyamat, amelynek során ki kell építeni elemzési eszköztárat, akár a mögöttes IT-infrastruktúra fejlesztésével, utána azonban már hatékonyan lehet a befektetési portfóliót az új eszközosztállyal kiegészíteni.

A fentiek alapján látható, hogy az új EU-s értékpapírosítási szabályok szigorú kritériumokat határoztak meg, amelyek alkalmazása nem mindig egyszerű, viszont a megfelelő és alapos felkészülés mellett az előnyök nagyobbak mind intézményi, mind nemzetgazdasági szinten, ezért is célja az MNB-nek ezen értékpapírosítások beindítása Magyarországon.

A cikk szerzői a KPMG menedzserei.

Címlapkép: Getty Images