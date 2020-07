Nem tudta megtörni a magyar gazdagokat a koronavírus, elképesztő ütemben halmozzák a pénzt

Azt túlzás lenne kijelenteni, hogy a koronavírus-válságból semmit sem éreztek meg a magyar gazdagok, de egy ilyen pandémia sem tudott megálljt parancsolni annak, hogy 6000 milliárd forint fölé emelkedjen a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon. Ezek után nem meglepő, hogy az egy ügyfélszámlára jutó átlagvagyon is új rekordon van 134 millió forinttal, viszont a privátbankárok száma visszaesett az utóbbi fél évben. A legnagyobb privátbanki szolgáltató továbbra is az OTP, privátbanki ügyfélnek lenni pedig egyre nehezebb, mivel egyre több szolgáltatónál emelik a belépési limitet.

A féléves gyakoriságú Portfolio Privátbanki Felmérést 2006 vége óta rendszeresen elkészítjük. A júliusi felmérésünkben 14 privátbanki szolgáltató vett részt. A válaszadók által nyilvántartott vagyon 2020. június végén meghaladta a 6000 milliárd forintot, ami gyakorlatilag teljes piaci lefedettséget jelent. Mostani felmérésünkben a Bank Gutmann és az MKB Bank nem közölt ügyfélszámla és kezelt vagyon adatot, így ügyfélszámlák esetében változatlanságot, a kezelt vagyon tekintetében pedig 2,5%-os féléves növekedéssel kalkuláltunk.

Koronavírus: jó is meg nem is a privátbanki vagyonnak

Egyértelműen a koronavírus okozta gazdasági, társadalmi és jövedelmi változások aggasztják most leginkább a hazai privátbanki szolgáltatókat. A Portfolio Privátbanki Felmérésében az idei első félévben a pénz- és tőkepiaci környezet kockázatait ítélték a legnagyobbnak a szolgáltatók, ezt a szabályozói/piaci környezet, majd a magyar gazdaság általános helyzete követte.

A koronavírussal kapcsolatban a privátbanki szereplők kiemelték, hogy a gazdaságra és az elkölthető jövedelemre vonatkozó negatív hatásai mellett jó befektetési lehetőségeket is teremtett a privátbanki ügyfelek számára (ezt a kezelt vagyon növekedése is bizonyítja a szolgáltatóknál). Ugyanakkor nem lehet elmenni amellett, hogy

a gazdasági visszaesés folytán a reálgazdasági szereplők készpénztermelése romlott, a megtakarítók jövedelmi helyzete jellemzően gyengült .

. A járvány elhúzódása megviselheti a cégek működését , sok privát ügyfél kényszerülhet magánvagyonát is felhasználni a cégeinek finanszírozására.

, sok privát ügyfél kényszerülhet magánvagyonát is felhasználni a cégeinek finanszírozására. Továbbra is nagy a bizonytalanság a tőkepiacokon a vírushelyzet miatt, a jelenlegi értékeltségi szinteken rövid távon kockázatos lehet a beszállás a részvénypiacokba . Emiatt fennáll a veszélye egy újabb esés esetén a további tőkekivonásnak, illetve fokozott óvatosság jellemezheti a befektetői magatartást a következő időszakban, ami szintén negatívan hathat a privátbanki szektor (és ezen keresztül a befektetési alapok) növekedési lehetőségeire – derül ki a szolgáltatók válaszaiból.

. Emiatt fennáll a veszélye egy újabb esés esetén a további tőkekivonásnak, illetve fokozott óvatosság jellemezheti a befektetői magatartást a következő időszakban, ami szintén negatívan hathat a privátbanki szektor (és ezen keresztül a befektetési alapok) növekedési lehetőségeire – derül ki a szolgáltatók válaszaiból. Sokan úgy látják, hogy a tőkepiacon az értékeltségi szintek nagyon feszítettek, nem kizárt a volatilitás extrém szintű visszatérése is.

Újabb szint: 6000 milliárd felett a privátbanki vagyon

Az elmúlt fél év semmiben sem volt könnyűnek nevezhető, a vagyonképződésre egyértelműen hatással volt a koronavírus miatti válság, de így is sikerült új szintre lépnie a magyar privátbanki vagyonnak:

Június végére a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon mértéke meghaladta a 6000 milliárd forintot, ami féléves szinten 4%-os, éves szinten pedig közel 18%-os növekedésnek felel meg.

Úgy tűnik tehát, hogy a koronavírus okozta gazdasági visszaesés ellenére is sikerült jelentős vagyont felhalmozniuk a hazai gazdagoknak, mindezt úgy, hogy érdemben nem növelték kockázatos eszközeiket (erről bővebben a cikk végén még írunk), tehát a vagyongyarapodás egy jó része friss beáramlás lehetett. Igaz, az elmúlt időszakban kötvénybefektetésekkel is lehetett pénzt keresni, aki jókor szállt be, az sokat nyerhetett a kötvénypiaci turbulencián is.

Nemcsak szektorszinten nő egyre látványosabban a kezelt vagyon, hanem ügyfélszámlákra bontva is. Míg 2013-ban még csak alig több mint 62 millió forint volt egy számlán, addig júniussal bezárólag az egy számlára eső átlagvagyon már megközelítette a 135 millió forintot, ami új rekord. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt fél év alatt 3,4%-kal nőtt az egy ügyfélszámlára eső átlagvagyon, egy év alatt pedig több mint 20%-kal.

Egyre nehezebb privátbanki ügyféllé válni

Egyre több az olyan privátbanki szolgáltató a magyar piacon, amely folyamatosan emeli a belépési limitet, mindez összefügg a kezelt vagyon és az ügyfélszámlánkénti vagyon növekedésével. Az idei első félévben:

az OTP a privátbank és kiemelt privátbank szegmensében is emelt a belépési limiten , az előbbi esetben a korábbi 30 millióról 40 millióra, utóbbinál a korábbi 80 millióról 100 millióra. A bank az emelést a magyar vagyonos piac fejlődésével magyarázza.

, az előbbi esetben a korábbi 30 millióról 40 millióra, utóbbinál a korábbi 80 millióról 100 millióra. A bank az emelést a magyar vagyonos piac fejlődésével magyarázza. A Budapest Bank is emelt korábbi 25 milliós belépési küszöbén, most már minimum 35 milliós vagyon kell ahhoz, hogy valaki a szolgáltatónál privátbanki ügyfél legyen.

A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott, de egyre többen emelik belépési küszöbüket:

a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb 300 millióval, ezt követi

az Erste, ahol már 120 millió forint kell ahhoz, hogy valaki privátbanki ügyfél lehessen, a harmadik helyen pedig

az UniCredit, az MKB, a K&H, a Raiffeisen és a Concorde Értékpapír holtversenyben van 100 milliós limittel.

A legalacsonyabb belépési összeghatárok a Generalihoz és a Takarékbankhoz kötődnek 30 milliós limittel. Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet a legmagasabb, közel 820 milliós átlagvagyonnal (a szolgáltató nem közölt friss adatot, így saját becslést alkalmazunk az ügyfélszámla-szám nagyságára), mögötte az MKB Private Banking lehet a második 370 millióval (szintén becslés alapján), de 200 millió forintos átlagvagyon felett vannak a Hold, a Concorde, a Raiffeisen és az Erste ügyfelei is.

Lassul az ügyfélszámla-növekedés

Az ügyfélszámla növekedési üteme az utóbbi fél évben láthatóan lassult, úgy tűnik, ilyen volatilis piaci környezetben az új ügyfelek akvirálása is nagyobb kihívásnak bizonyult a szolgáltatóknál. Június végén 45,3 ezer ügyfélszámla volt a hazai privátbanki szolgáltatóknál, ami csupán 0,5%-os féléves növekedést jelent, éves összevetésben viszont még mindig egy közel 2%-os növekedésről beszélhetünk.

A vagyon- és ügyfélszámlaadatok bővülési üteme alapján elmondható, hogy egyre zsugorodik a piac az új ügyfelek bevonását tekintve, miután az ügyfélszámlák már nem tudnak olyan ütemben bővülni a szolgáltatóknál, mint a kezelt vagyon, tehát egyre kevesebb ügyfélszámlán koncentrálódik egyre több vagyon (ezt bizonyítja az átlagvagyon növekedése is), és ez a trend minden bizonnyal a jövőben is kitart. Fél év alatt

a legkiugróbb növekedést a Concorde Értékpapír mutatta fel, a 2019 év végi 910 ügyfélszámla június végére 960-ra duzzadt, ami 5,5%-os bővülés. A Concorde után

mutatta fel, a 2019 év végi 910 ügyfélszámla június végére 960-ra duzzadt, ami 5,5%-os bővülés. A Concorde után az UniCredit mutatta fel fél év alatt a legnagyobb növekedést az ügyfélszámlában 5,2%-os bővüléssel,

mutatta fel fél év alatt a legnagyobb növekedést az ügyfélszámlában 5,2%-os bővüléssel, ezt követően az Equilor került a harmadik helyre 5,1%-kal.

Akadt olyan szolgáltató azonban, ahol csökkent az utóbbi fél évben az ügyfélszámlaszám, legnagyobb mértékben az Ersténél több mint 5%-kal, ezt követte a Takarékbank 4,4%-os csökkenéssel.

Egy év alatt 18%-kal nőtt a vagyon

A számlaadatokénál jóval nagyobb ütemű bővülést lehetett látni a kezelt vagyonban fél év alatt, 2019 végéhez képest 4%-kal nőtt a privátbanki vagyon, ez éves összevetésben pedig közel 18%-os bővülés. Volt olyan szolgáltató, amely a mostani félévben nem tudta növelni vagyonát, a CIB-nél és a Hold Alapkezelőnél is volt egy kisebb vagyoncsökkenés.

A legnagyobb arányú vagyonbővülést a K&H produkálta, ahol a 2019 év végi 202 milliárdnyi kezelt vagyont sikerült 241 milliárdra növelni, ami több mint 19%-os bővülés. A K&H mögött

produkálta, ahol a 2019 év végi 202 milliárdnyi kezelt vagyont sikerült 241 milliárdra növelni, ami több mint 19%-os bővülés. A K&H mögött a második legnagyobb bővülést a Takarék mutatta fel több mint 18%-kal,

mutatta fel több mint 18%-kal, a harmadik helyen pedig az Equilor végzett közel 17%-kal.

Éves összevetésben egyébként több olyan szolgáltató is van a piacon, amely bőven 20% feletti vagyonnövekedéssel büszkélkedhet, ilyen az MKB (saját becslés alapján), az Erste, az UniCredit, a K&H, a Concorde, a Takarékbank és az Equilor is.

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP privátbankja kezeli 2188 milliárd forinttal, és itt érdemes külön kiemelni, hogy ilyen nagy vagyon mellett is sikerült 18,5%-kal növelnie kezelt vagyonát egy év alatt. A második helyen az MKB végezhetett becsléseink alapján 680 milliárddal, a harmadik hely pedig a Raiffeisené 632 milliárd forintnyi kezelt vagyonnal.

Az adatok szerint átlagosan mintegy 114 ügyfélszámla jut egy privátbanki tanácsadóra, a legtöbb ügyfélszámlával az OTP-s privátbankároknak kell megküzdeniük, fejenként 135-tel, a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a számok alapján a Bank Gutmannál lehetnek, ahol átlagosan 47 ügyfélszámla jut egy tanácsadóra. Mindez jól mutatja, milyen nagy teher van a bankárokon, gyakorlatilag az iparágban lévő több mint 6000 milliárd forintos vagyonért 399 privátbankár felel szektorszinten.

A bankárok számát tekintve a legnagyobb számú bővítést fél év alatt a Raiffeisen produkálta, és ez megfelelően szemlélteti is az utóbbi fél év tanácsadói felvételeit: a Raiffeisen úgy lett a legnagyobb bővítést végrehajtó szolgáltató, hogy csupán egy fővel növelte privátbankárai számát. Rajta kívül a többi szolgáltató láthatóan létszámstoppot hirdetett, sőt, az OTP-nél 3 fővel, az MKB-nál 4 fővel, a Generalinál 1 fővel csökkent a létszám, tehát összességében 7 privátbankárral kevesebb van most a piacon, mint fél évvel ezelőtt.

