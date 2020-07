Maszk a fiókokban, hazaküldött dolgozók: ahány bank, annyi szokás Magyarországon

A home office, az irodába való visszatérés és a fióki maszkviselés megkövetelése szempontjából is eltér az egyes hazai nagybankok gyakorlata banki körképünk szerint. Amiben nagyjából egységes a bankszektor: nem esett vissza a veszélyhelyzet elmúltával a digitális csatornák használata, a fiókok forgalma pedig megnőtt ugyan a krízisidőszakihoz képest (a legtöbb helyen a felére esett vissza még tavasszal), de nem éri el a korábban megszokott szintet.

Home office és visszatérés az irodába

Először is megkérdeztük a nagybankokat arról, alkalmazottjaik hány százaléka dolgozott egyidejűleg home office-ban az elmúlt hetekben, és hogy milyen rend szerint (pl. heti, kétheti váltás, stb.) dolgoznak jelenleg és a közeljövőben munkatársaik home office-ban.

OTP Bank: szervezeti egységtől függően a korábban home office-ban dolgozó kollégáik átlagosan több mint 50 százaléka tartózkodik egyszerre az irodákban. Május elején kezdték a visszatérésüket megszervezni több lépésben. Először csak néhány munkavállalóval, majd június 15-től nagyobb léptékben. Ahol erre lehetőség van, a kollégák váltják egymást. Fiókhálózatuk viszont teljes egészében visszatért a normális működésébe, a járványidőszak alatt shifteket alakítottak ki a nagyobb fiókokban: a dolgozók kéthetente váltották a személyes jelenlétet és a távollétet. Az agilisan működő területeken továbbra is alkalmazzák a kéthetes váltást, akik épp nincsenek az irodákban, ők otthonról dolgoznak.

K&H Bank: a központi irodai dolgozók május közepe óta a megfelelő távolságtartás érdekében két csoportban, heti váltással dolgoznak a nyár folyamán, amennyiben a kormány és egészségügyi szervek ajánlásai, határozatai másképp nem rendelkeznek. A fiókhálózat munkatársai a korábban is megszokott rendben végzik munkájukat. Továbbra is biztosítják a folyamatos otthoni munkavégzést azon kollégák számára, akik magas rizikófaktorú csoportba tartoznak (60 év feletti munkatársak, a krónikus betegségben szenvedők és az állapotos kismamák).

Takarékbank: azokban a munkakörökben, ahol lehetőség nyílik home office-munkavégzésre, a munkatársaknak heti egy nap home office-ra van lehetőségük, nincs heti váltás. Az irodákban kézfertőtlenítőket biztosít a bank a munkatársaknak, és továbbra is gyakoribbak a fertőtlenítő takarítások a járvány előttihez képest.

Budapest Bank: a koronavírus-járvány idején – a fokozatos visszatérés megkezdése előtt – a bank munkatársainak kétharmada dolgozott otthonról, a bankfiókok pedig néhány kivételtől eltekintve nyitva tartottak. A Budapest Bank budapesti és békéscsabai központjaiba 2020. július elsejétől a munkatársak 60%-a tért vissza, augusztus 1-jétől pedig ismét 100%-os létszámmal dolgoznak mindkét helyszínen. A munkahely jellegétől függően változott a benti és otthoni munkavégzés beosztása, volt, ahol heti, volt, ahol a héten belül (több)naponkénti váltásokat alkalmaztak. Bár augusztustól a Budapest Bank visszaáll a „normális munkavégzésre”, vezetői hozzájárulással számos területen lehetővé teszik munkatársaik számára, hogy továbbra is élhessenek az otthoni munkavégzés lehetőségével.

CIB Bank: szeptemberig a központi épületeikben dolgozó kollégáik számára továbbra is lehetőség van az otthoni munkavégzésre, önkéntes alapon lehet az irodákba bejárni úgy, hogy egyszerre az adott területen dolgozók maximum 40%-a lehet bent. A kollégák kb. 20-25%-a szokott egyszerre bent lenni. A fiókhálózatban normál rend szerint dolgoznak a kollégák, de természetesen itt is maximális figyelmet fordítanak az egészségvédelemre, kötelező minden esetben a 1,5 méteres távolságtartás, a maszk viselése kollégáknak és ügyfeleknek egyaránt, illetve fokozott figyelmet fordítanak a higiéniára. Szeptembertől terveik szerint nagyobb arányban visszatérnek majd a központi épületekbe, de a heti többszöri otthoni munkavégzés lehetőségét a jövőben is fent kívánják tartani.

MKB Bank: bankcsoport szinten a munkatársaik közel 70%-a dolgozott egyidejűleg home office-ban az elmúlt hetekben. A visszatérés területenként változó, a beosztási rend rugalmasan igazodik a területi igényekhez, így vannak olyan szakterületek, ahol minden munkatárs továbbra is home office-ban látja el a feladatát. A home office a személyes ügyfélkiszolgálást nem igénylő és otthon hatékonyan végezhető munkakörökben továbbra is támogatást élvez.

Fiókok vs. online csatornák

Előírják-e ügyintézőik, illetve ügyfeleik részére a fiókokban a maszkviselést? Érzékelnek-e visszafogottabb fiókhasználatot ügyfeleik részéről a más években megszokott június-júliusi forgalomhoz, illetve annak trendjéhez képest? Csökkent-e a mobilbank, illetve az internetbank forgalma június-júliusra a március-áprilisi szinthez képest, ha igen, mennyivel? – kérdeztük a nagybankokat.

OTP: Fióki kollégáik és ügyfeleik védelmében továbbra is számos óvintézkedést fenntartanak. Javasolják ügyfeleiknek az online csatornák használatát, a fiókokban védőtávolság betartását, a maszk használatát. Plexi falakat szereltek fel a fiókjaikba, gyakoribb a takarítás, fertőtlenítőszereket is kihelyeztek. A fiókok forgalma a korlátozások feloldása óta érzékelhetően megnövekedett. Több csatornán is kérik ügyfeleiket, hogy vegyék igénybe az online időpontfoglalási lehetőséget, így elkerülhető a fiókokban a várakozás. Egyre több ügyfelük veszi igénybe ezt a szolgáltatásukat is. Az irodaházakban is a vírushelyzetnek megfelelő óvintézkedések vannak érvényben. az első félévben érzékelhetően megnőtt az online csatornáink népszerűsége náluk, ez milliós nagyságrendű havi felhasználót jelent. Az OTP Smartbank felhasználóinak száma dinamikusan emelkedik. Pozitív fejlemény, hogy azok, akik kipróbálták az online szolgáltatásaikat, különös tekintettel a mobilbankot és az online kártyás vásárlást, azok továbbra is rendszeresen használják ezeket. Az OTP Bank azon kollégák részére akik ügyfelekkel állnak kapcsolatban a PCR teszt szűréseket biztosít. A protokoll és a PCR teszt bevezetésével céljuk volt az égészség megőrzése, és a vírusfertőzés terjedésének megakadályozása mellett a folyamatos ügymenet biztosítása. Közel 6000 PCR tesztet végeztek el, antitestes gyorsteszteket is végeztek, több mint 7700 ilyen tesztre került sor munkatársaik körében.

K&H: A fiókokat folyamatosan fertőtlenítik és plexi fal választja el az ügyintézőket és az ügyfeleket, így a maszk viselése egyik fél számára sem kötelező, azonban minden munkatársuk számára biztosítják ezt is a többi szükséges munka- és higiéniai eszköz mellett. Jelenleg a bankfiókok forgalma 80 százaléka a korábbinak, azonban ez az adat nem összehasonlítható az év elejivel vagy a tavalyival, mivel a csökkenés elsősorban annak köszönhető, hogy a bank élen jár a készpénzforgalom automatizálásában. Január óta 60 fiók vált pénztármentessé, így a hiányzó 20% inkább a transzformáció s nem az egészségügyi helyzet eredménye. A digitális csatornáik, a K&H e-bank és mobilbank felhasználóinak köre folyamatosan növekszik. Jelenleg az aktív ügyfeleik 70 százaléka él e lehetőségek közül legalább az egyikkel és mintegy félmillió magánszemély használja aktívan ezen csatornáinkat, melynek nagy nyertese a mobiltelefonos alkalmazás. A koronavírus okozta egészségügyi helyzetben a mobilbanki alkalmazásból indított átutalások száma 31 százalékkal nőtt, a darabszámot tekintve pedig átlagosan napi 19 ezer fölé emelkedett, ezt a növekedési ütemet azóta is tartja a K&H mobilbank.

Takarékbank: nincs maszkviselésre vonatkozó előírás (ha esetleg valamely önkormányzat előírná adott településen akkor alkalmazkodnak hozzá). A kiszolgáló helyeken felszerelt mobil plexi felületek védik a kollégákat, az ügyfelektől pedig kérik az ügyfélterekben a távolságtartást. Megnövekedett tavaszhoz képest a fióki forgalom, folyamatos a növekedés mind az ügyfél, mind a pénztári tranzakciók számában, mintegy 25-30%-kal. Kissé visszafogottabb a fiókhasználat a megszokottnál, de a jelenlegi forgalom már megközelíti a korábbi hasonló időszakét. A Takarék Mobilapp szolgáltatás aktív felhasználóinak száma március-áprilishoz képest június-júliusban 11 százalékkal nőtt, a Takarék Netbank belépések száma március-áprilishoz képest június-júliusra 16 százalékkal emelkedett.

Budapest Bank: munkatársaik esetében már a járványhelyzet kezdetén kötelezővé tették a maszkviselést, ügyfeleik pedig 2020. május 5-től kizárólag szájmaszk, vagy szájat eltakaró kendő, illetve sál viselése mellett tartózkodhatnak a bankfiók ügyfélterében. Egyértelmű növekedést tapasztalnak a fiókforgalomban a március-áprilisi mélypontokhoz képest, amikor az ügyfélforgalom visszaesése meghaladta az 50%-ot. A júniusi és júliusi forgalom azonban jelentősebb visszarendeződést mutat, de továbbra is csupán az előző év azonos időszakának 80%-át érik el. A járványhelyzet alatt visszaesett fióki forgalommal párhuzamosan nőtt a digitális bankolást választó ügyfelek aránya, hiszen sokan a személyes ügyintézés helyett erre tértek át. A március-áprilisi szinthez képest a Budapest Bank elektronikus csatornáinak forgalmában körülbelül 3,5%-os csökkenést tapasztaltak, egy ilyen mértékű csökkenés azonban a járványhelyzettől függetlenül is jelentkezni szokott a nyári hónapokban. A csatornák tekintetében az internetbankuk forgalma ez idő alatt 10%-ot csökkent, a mobilalkalmazás forgalmánál azonban 7%-os növekedést tapasztaltak. Ez egybevág az elmúlt hónapokban megfigyelt átrendeződéssel, a lakossági ügyfeleik ugyanis egyre gyakrabban használják a mobilalkalmazásukat az internetbankkal szemben.

CIB Bank: mind a kollégák, mind az ügyfelek számára kötelező a maszkhasználat a fiókokban. A veszélyhelyzet rendeződésének hatására a fióki pénztárforgalom folyamatosan emelkedik, a március végi forgalomnak már duplája tapasztalható az utóbbi hetekben. Visszafogott fiókhasználat tapasztalható az ügyfelek részéről, az elmúlt hetek forgalma nagyjából 2/3-a a tavaly ilyenkor tapasztalt forgalomnak. Ebben nagy szerepe van a veszélyhelyzet okozta óvatosságnak és annak is, hogy ügyfeleik egyre nagyobb mértékben használják elektronikus csatornáinkat. Trendet tekintve nem összehasonlítható az 1 évvel ezelőtti időszakkal, mert eddig minden évben június után a július-augusztus hónapok alacsonyabb látogatószámot hoztak a szeptemberi erősödés előtt. Idén viszont március vége óta folyamatosan emelkedik a látogatottság hónapról-hónapra. A mobil- és internetbanki forgalomban nem történt visszaesés a krízisidőszakhoz képest. Az elektronikus csatornák forgalma az ügyfélszám növekedésével arányosan emelkedik és a hónapon belüli tranzakciószám is a korábbiakban megszokott módon oszlik meg.

MKB Bank: ügyintézőik és az ügyfeleik esetében is elvárás a maszk viselése. Bankfiókjaikban a betérő ügyfelek száma július hónap folyamán közel duplája volt a március-áprilisban tapasztalt ügyfélforgalomnak. A bankfiókot látogató ügyfelek száma közel elérte a korábbi években, a nyári hónapokban megszokott szintet, és várakozásaik szerint, amennyiben a pandémiás helyzet nem romlik számottevően, szeptemberre visszaállhat a korábbi évekkel azonos látogatottsági szinthez. A mobilbank használók számla folyamatos emelkedést mutat. A pandémia alatt több edukációs és digitális csatornára terelő kampányt indítottak, ennek eredményeként elmondható, hogy a júniusi-júliusi aktív digitális felhasználószám és aktivitás meghaladta a március-áprilisi időszakot. Az internetbanki felhasználószám és aktivitás jelentősen nőtt a pandémiás időszak alatt. A lakossági szegmensben folytatódott ez a növekedés júliusban is, míg a kisvállalati szegmensben némileg csökkent.

Utazás és rendezvények

Milyen korlátozások vonatkoznak jelenleg és a közeljövőben alkalmazottjaik üzleti utazásaira és milyen korlátozások vonatkoznak jelenleg és a közeljövőben alkalmazottjaik rendezvényeken (pl. konferenciákon) való részvételére? – tettük fel a kérdést.

OTP: az üzleti utazások helyett, ahol megoldható kollégáiknak, inkább az online kapcsolattartást javasolják továbbra is. Folyamatosan tartják a kapcsolatot a külföldi leánybankjaikkal, több országban az enyhülést követően ismét tovább nőtt a fertőzöttek száma. A nagyobb létszámú rendezvényeket továbbra sem tartja meg a bank. A legtöbb konferenciát továbbra is online szervezik.

K&H: jelenleg csak kifejezetten indokolt esetben engedélyezett a külföldi üzleti utazás a banknál. A személyes jelenlétet igénylő, tantermi oktatások, tréningek számát a minimálisra csökkentették. Lehetőség szerint minden oktatást digitális csatornára tereltek. A konferenciákon és a rendezvényeken való személyes részvétel kizárólag online formában megengedett. A továbbiakban is figyelemmel kísérik a kormány és egészségügyi szervek ajánlásait, mindenkori szabályozásait és aszerint járnak el.

Takarékbank: Egyelőre nem szerveznek külföldi üzleti utazásokat, a rendezvényekre viszont nincs korlátozás.

Budapest Bank: nincs általános tiltás a Budapest Banknál.

CIB Bank: A banknál a külföldi üzleti kiküldetés továbbra sem lehetséges, néhány kivételes, külön engedélyezett út kivételével. Egyelőre a személyes részvétel konferenciákon nem lehetséges.

MKB Bank: Az üzleti utazások Magyarország területén belül nem korlátozottak, ugyanakkor abban támogatják kollégáikat, hogy ügyfeleink és a saját egészségük megóvása, védelme érdekében továbbra is az online és telefonos csatornákat részesítsék előnyben. A konferenciákon történő részvétel munkatársaik egészségének megóvása érdekében jelenleg nem támogatott.

Címlapkép: Shutterstock