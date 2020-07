Törlesztési moratórium 2021-ben is: mire utalhatott Gulyás Gergely?

Tárgyalást kezdett a kormány a bankszövetséggel arról, hogy jövőre tudnak-e további kedvezményeket vagy részbeni moratóriumot biztosítani cégeknek – jegyezte meg a tegnapi Kormányinfón Gulyás Gergely. Valószínűleg nem a központi, államilag szabályozott törlesztési moratórium meghosszabbítására gondolt a miniszter.

A miniszter a gazdaság újraindítására vonatkozó felvetésre kifejtette: a vállalkozások igénybe vehetik egyebek mellett a munkahelyvédelmi, illetve munkahelyteremtő bértámogatást, a Széchenyi-kártya programot, a fejlesztési bank termékeit, a high-tech- és zöldpályázati konstrukciót, a versenyképesség-növelő támogatást, a Kisfaludy szálláshelyfejlesztési programot és a hitelmoratóriumot. Hozzátette:

tárgyalnak a bankszövetséggel arról, hogy jövőre tudnak-e további kedvezményeket vagy részbeni moratóriumot biztosítani cégeknek

– számolt be az MTI.

A miniszter szavai vélhetően nem az államilag szabályozott törlesztési moratórium meghosszabbítására vonatkoznak, amely idén december 31-én lejár, hanem arra, hogy a bankok saját piaci eszközeikkel, például türelmi időszakok és átstrukturálások alkalmazásával segítsék az adósságszolgálati nehézségekkel küzdő vállalatokat. Ezt az előző válság idején is nagy tömegben alkalmazták a hitelintézetek.

Egyelőre meglehetősen kevés adattal rendelkezünk arról, hogy a hitelezett cégek körében mekkora a csődráta. A Magyar Nemzeti Bank tavaszi felmérése szerint, amelyet április végén ismertetett Nagy Márton korábbi alelnök a Portfolio online konferenciáján,a vállalatok 9%-a fizetésképtelenséggel küzd, 33% pedig elbocsátáson gondolkodik. A vállalatok 40%-a negyedéven belül hitelből gondolta fizetni a béreket. Rövid távon nagyon felértékelődött ezért a likviditási célú hitelek szerepe, miközben a beruházási célok is megmaradtak.

A jegybank májusi Pénzügyi stabilitási jelentése szerint a leginkább sérülékeny állomány (7-800 milliárd forint) a teljes vállalati hitelállomány 9 százalékát teszi ki. A teljes sérülékeny állomány aránya 32 százalék a teljes vállalati hitelállományon belül. A legnagyobb gondban természetesen a turizmust és a vendéglátás látták az elemzők.

A vállalati bedőlések és nemfizetések egyelőre nem látszódnak a hitelportfólió-statisztikákon, egyrészt mert a törlesztési moratórium elfedi a nehézségek jelentős részét, másrészt mert egyelőre a bankszektor szintjén csak március 31-ei statisztikákkal rendelkezünk. Bár látható volt a nem teljesítő hitelek állományában némi növekedése már az év elején is, az MNB magyarázata szerint egyetlen (meg nem nevezett) külföldi partnerrel kötött ügylet nem teljesítővé válása akkora növekményt eredményezett, ami nélkül fennmaradt volna a nem teljesítő hitelek arányának csökkenő trendje még az első negyedévben.

Idén nem is várható még radikális növekedés a nem teljesítő hitelek arányában (amely egyébként a hitelintézeti szektor egészében 4,2%-on állt március végén) a moratórium miatt. Bankonként eltérő számviteli módszertannal, de (főleg a vállalati hitelek esetében) azonban elkezdtek a bankok azokra az egyedi ügyfelekre és esetenként ügyfélportfóliókra is értékvesztést képezni, amelyek ma még nem számítanak nem fizetőnek (a moratórium alatt lényegében senki nem is számíthat annak), de 2021 elejétől bizonyos valószínűséggel azzá válnak.

Innen ered a már az első negyedévben eredményt rontó értékvesztések és céltartalékok megugrása, ugyanis az ügyfelek várható fizetésképtelenségére készülve akkora értékvesztést és céltartalékot képeztek a bankok idén márciusban, hogy az első negyedévet marginális, 3 milliárdos nyereséggel zárta a magyar hitelintézeti szektor.

Éveken keresztül pozitív számokat mutattak ki a bankok ezen a soron, vagyis több értékvesztést és céltartalékot tudtak felszabadítani, mint amennyit aktuálisan megképeztek. Eldőlt, hogy ennek az időszaknak a végét 2020 koronavírus-válsága hozta el. Az első negyedévben az MNB kimutatása szerint 22 hitelintézet képzett meg 161,0 milliárd forint értékvesztést és céltartalékot, 11 viszont 2,4 milliárdot még mindig felszabadított.

Nem tudni tehát egyelőre, hogy milyen végkimenetellel fog járni a kormány kezdeményezése a bankoknál, mindenesetre úgy tűnik, hogy valós, a bankok által is érzékelt problémára próbálnak megoldást találni 2020 után.

Hogy egy vállalkozás berhuházási hitele esetében egyébként milyen futamidőhosszabbítást jelenthet a törlesztési moratórium, azt alábbi táblázatunk utolsó oszlopában mutattuk be.