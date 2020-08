Az amerikai tulajdonossal szembemenve választottak új elnököt a Commerzbanknál

Az előző elnököt távozásra bíró második legnagyobb részvényesét, Cerberust leszavazva Hans-Jörg Vettert választotta meg a Commerzbank elnökének a német nagybank felügyelőbizottsága – számolt be a Financial Times.

„Súlyos kétségei” vannak a Cerberusnak Hans-Jörg Vetter személyével és szakmai tapasztalataival szemben – bizonyítja a Financial Times birtokában került belső levél, amelyet az amerikai magántőketársaság küldött a felügyelőbizottság tagjainak.

A testület hétfőn mégis az állami tulajdonú LBBW korábbi vezérigazgatójának szavazott bizalmat, így ő lesz a Commerzbank elnöke.

Stefan Schmittmann korábbi elnök a múlt hónapban jelentette be lemondását, miután éppen a Cerberus intézett támadást a Commerzbank vezetése ellen, erős kritika alá véve a bank stratégiájának haladását. A részvényesi elégedetlenség hatására Martin Zielke vezérigazgaót is lemondott, utódját még nem jelentették be.

Az új vezetéstől tízezres elbocsátást, jelentős költségcsökkentéseket és az elmúlt negyedévekben tapasztaltnál jóval magasabb megtérülés elérését várják a hangadó részvényesek, köztük a Cerberus.

