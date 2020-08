Ilyen botrányos állami mentőcsomagot még aligha látott a világ

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

Botrányok egész sorozata övezi már az amerikai kkv-mentőprogramot, a PPP-t, mellyel a tömeges kirúgásoknak akarta elejét venni az ország kormánya. A szűk határidők és a hitelek iránti sosem látott érdeklődés súlya hatalmas terhet jelentett a bankrendszernek, kiosztáskor pedig elfogultsággal, nyerészkedéssel vádolták meg a pénzintézeteket. Egy csomó olyan cégnek is jutott a mentőcsomagból, akiknek egyáltalán nem szólt a program, de arra is bőven volt példa, hogy a cégvezetők egyszerűen elkaszinózták vagy sportkocsikra költötték a pénzt. Még le sem zárult teljesen a PPP-program, de már most látszik, hogy a PPP az amerikai történelem egyik legellentmondásosabb mentőcsomagja lesz.