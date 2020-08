Sokkoló fejlemények: így pusztít a koronavírus a magyar hiteleknél

A 2020 végéig tartó törlesztési moratórium miatt korai megmondani, mekkora bedőlési arányt fog okozni a koronavírus-válság a meglévő hiteleknél. Az új hitelezésben viszont már most jelentős visszaesés látszik: a vállalati hitelek és a személyi kölcsönök piaca tűnik a legnagyobb vesztesnek. Az alábbiakban az MNB kedden teljessé vált első féléves hitelezési és betéti statisztikáit elemezzük.

Féléves számok





Évek óta találgattuk, mi fogja megállítani a lakáshitelezés szárnyalását Magyarországon, első számú tippünk a lakáspiac természetes telítődése volt. A koronavírus lett a helyes megfejtés: 2019 első feléhez képest 3%-kal, 445 milliárd forintra esett vissza a lakáshitelek új kihelyezése az első félévben. A THM-plafon által érintett személyi kölcsönöknél azonban nagyobb a visszaesés: szerződéses összegük 34%-kal 183 milliárd forintra csökkent.

A lakossági hitelezést végül egy állami intézkedés, a meglepően „válságálló” babaváró hitel bevezetése mentette meg attól, hogy gyengébben teljesítsen az idei első félévben, mint egy évvel korábban. 315 milliárd forintnyi babaváró hitel került a családokhoz az év első hat hónapjában, így 2019. július 1-je óta tartó történetének első egy évében 787 milliárd forintot helyeztek ki a bankok babaváró hitelből, ami 87%-a az ugyanezen évben kihelyezett lakáshitelek összegének.

Eltérő jellegük (például a hitelkiváltás és a rulírozás jóval magasabb aránya) miatt a vállalati hitelek esetében nem a szerződéses összegek, hanem a nettó tranzakciók összege árul el többet arról, hogy alakul a piac. E téren már 2019 második fele is a dinamika visszaesését mutatta (úgy tudjuk, emögött egy-két nagy hitel-visszafizetési tranzakció is állt, és a Növekedési Kötvényprogram is befolyásolta a számokat), 2020 első fele azonban kifejezetten rosszul sikerült. Ugyan 300 milliárd forinttal még így is több hitelt vettek fel a vállalatok 6 hónap alatt, mint amennyit törlesztettek, azonban a törlesztési moratórium nélkül ennél valószínűleg sokkal rosszabb lett volna a statisztika. A megújított és új állami hitelprogramok (pl. NHP Hajrá, MFB-hitelek, EXIM Kárenyhítő programok, Széchenyi Kártya, kibővített garancia) még nem tudták megakadályozni a hitelezés visszaesését április és június között a vállalati oldalon, a részletesebb havi adatokat az alábbiakban mutatjuk majd be.

A törlesztési moratórium nemcsak a tranzakciós adatokat, hanem a hitelállományok alakulását is felfelé szépíti. Ennek is köszönhető, hogy miközben az új kihelyezések idén már visszaestek, a lakáshitelek állománya 8%-kal, a személyi kölcsönöké 17%-kal bővült egy év alatt. A babaváró hitelek az első egy évük során 771 milliárd forintos állományt értek el, amivel sokak várakozását felülmúlták.

A babaváró hiteleknek és a törlesztési moratóriumnak is köszönhető, hogy a lakosság hitelállománya 18,7%-kal volt magasabb 2020 közepén, mint egy évvel korábban. A vállalati hitelállomány növekedése a korábban jellemző évi 15% körüli szintről 9,7%-ra lassult. Mivel a moratórium segíti a benne részt vevő háztartások és vállalatok tartalékképzését, a betétállományok szépen növekednek: a háztartási betétállomány 13,6%-kal, a vállalati betétállomány 19,3%-kal bővült egy év alatt a monetáris pénzügyi intézményeknél.

Júniusi adatok

Az első félév hónapjai közül május produkálta a legnagyobb visszaesést a lakossági hitelpiacon, akkor a babaváró hitellel együtt is 15%-kal kevesebb hitelszerződést kötöttek a háztartások, mint egy évvel korábban. Június már jobban sikerült, ugyanakkor egymás után ez már a harmadik hónap volt, amikor csökkent a hitelek kihelyezése. A lakáshitelek új kihelyezése 18%-kal, a személyi kölcsönöké 49%-kal volt alacsonyabb, mint 2019 júniusában.

Alábbi ábránkon látható, mit jelent mindez 15 éves távlatban. A babaváró hitelnek köszönhető tavalyi felfutás hatása kifulladt, a frissen megjelenő babaváró termék nem teljesen tudta kompenzálni a háztartási hitelpiaci többi szegmensének a visszaesését.

Izgalmas hónapokon vagyunk túl a lakossági hitelek árazását illetően is, hiszen tavasszal hozamemelkedés, június-júliusban viszont már hozamcsökkenés következett be a bankközi piacon, nem utolsósorban az MNB kétszeri kamatcsökkentésének köszönhetően. A február 4,01%-os mélypontnál még így is valamivel magasabb volt júniusban az új lakáshitelek átlagkamata: 4,17% volt, ami bőven betudható annak is, hogy a koronavírus miatt romlott a háztartások adósbesorolás szerinti megoszlása. A változó kamatozású lakáshitelek átlagkamata júniusban még nőtt ugyan, de szerepük marginális az új hitelezésben.

A személyi kölcsönök átlagos hitelköltségében ilyen változás nem következett be, a bankok tartották magukat a márciusban bevezetett THM-plafonhoz, ami júniusban még 5,9% volt (ma 5,75%). Ennek megfelelően a személyi kölcsönök átlagos THM-e 5,88%-on állt júniusban, miközben a lakáshiteleké 4,39% volt.

A betétek esetében elmondható, hogy továbbra sincs semmi látnivaló a kamatokban: a tavaszi turbulenciában néhány tized százalékponttal nőtt csak az átlagos betéti kamat, így egy éven belül lekötött átlagos forintbetétre 0,53%-os kamatot fizettek júniusban a bankok.

Nettó betétkivonásra a bankokból a koronavírusos veszélyhelyzet egyik hónapjában sem került sor, épp ellenkezőleg, ami valószínűleg elsősorban a tartalékképzést segítő törlesztési moratóriumnak, másodsorban pedig a háztartási megtakarítások átrendeződésének köszönhető. Utóbbi különösen áprilisban volt hangsúlyos. Júniusban nem változott érdemben a betétállomány.

Április óta 10 000 milliárd forintnál is többet tart bankszámlákon a magyar lakosság, a betétek 76%-a pedig lekötés nélkül hever rajtuk.

Ahogy említettük, a vállalatok esetében az első félév a hitelezési dinamika jelentős visszaesését hozta. Ha a havi adatokat is megnézzük, az látható, hogy áprilistól júniusig minden egyes hónapban nettó hiteltörlesztő volt a vállalati szektor a törlesztési moratórium ellenére is. Ha nem lenne a moratórium, ezeknél sokkal rosszabb számokat látnánk, ami a vállalatok üzleti jövőképének és hitelképességének romlásával és valószínűleg az új hitelprogramokkal kapcsolatos tavaszi kivárással magyarázható elsősorban.

Jól látható a tavaszi és nyár eleji visszaesés alábbi ábránkon is, amely azt mutatja meg minden egyes hónap végére vonatkozóan, hogy a megelőző egy évben mennyivel több hitelt vettek fel a vállalatok, mint amennyit törlesztettek. Nagy kérdés, hogy az új vállalati és kkv-hitelprogramok megálljt tudnak-e parancsolni az év második felében az ábrán látható meredek esésnek.

További részletek: