Rá se fogsz ismerni a bankodra: lavinaszerű változásokat hoznak a következő hónapok

Elektronikus fizetés minden boltban, új PSD2-es szolgáltatások, érintéses online azonosítás a személyivel, mesterséges intelligencia a pénzintézeteknél. Csak néhány azok közül a változások közül, melyek a következő időszakban a bankolást átalakítják Magyarországon. A koronavírus-járvány csak még nagyobb lendületet adott a bankszektorban amúgy is felgyorsult digitalizációs hullámnak, és a szabályozók is több eszközzel bátorítják a bankokat arra, hogy lépjenek a területen. Összeszedtük, mi mindenre számíthatunk a következő időszakban.

GiroFix és vállalati kötegelt azonnali átutalások– 2020. szeptember

Szeptember 1-jétől a vállalati kötegelt átutalások, a rendszeres átutalások és az értéknapos átutalások is jöhetnek a márciusban elindult azonnali fizetési rendszerbe, vagyis a bérkifizetések nagy része is az azonnali rendszerbe mehet. A sárga csekk új alternatívájaként emlegetett szolgáltatásnak, a fizetési kérelemnek pedig szintén szeptemberben adhat nagy lendületet, hogy elindul a Giro Zrt. „GiroFix” nevű szolgáltatása is, így fizetési kérelmeket már a közműszolgáltatók és más nem banki szereplők is benyújthatnak közvetlenül a rendszerbe.

Elektronikus fizetés minden kereskedőnél – 2021. január

Jövő év elejétől az online pénztárgépek mellé elektronikus fizetési lehetőséget is biztosítania kell mintegy 60 ezer kereskedőnek, akinél eddig csak készpénzes fizetésre volt lehetőség. A kötelezettséget már nem csak kártyás fizetéssel teljesíthetik, hanem jó alternatívát jelenthet számukra egy azonnali fizetési rendszerre épülő megoldás is. Az elektronikus fizetési piacot a lépés minden bizonnyal jelentősen felpörgeti, hiszen januártól kezdve, ha valaki egy fillér készpénz nélkül indul el, de van kártyája, bankszámlája, biztos lehet benne, hogy elektronikusan fizethet a boltokban. Az azonnali fizetési rendszerre számos új szolgáltatás épülhet, ezekről itt írtunk részletesen.

Online azonosítás

A pénzmosási törvény (PMT) illetve a részletek szabályozó MNB-rendelet határozza meg, hogy a pénzintézetek miképpen kötelesek azonosítani új és meglévő ügyfeleiket, az elmúlt években többször is változtattak a részletszabályokon annak érdekében, hogy a szabályozás a digitális térben is lehetőleg ügyfélbarát módon, de a biztonságosságot garantálva történhessen meg. Úgy tudjuk, a bankokkal erről idén több körben egyeztetett az MNB, és hamarosan újabb változások lépnek életbe a szabályozásban, melyek az új technológiák felhasználását támogatják, például az új személyik NFC-chipjével is lehetővé teszik az ügyfelek azonosítását. Az ehhez kapcsolódó belügyminisztériumi rendelet már meg is jelent. A változások nyomán abban bízhatunk, hogy a piac is innovatív megoldásokat fejleszt, és javuló ügyfélélmény mellett teszi lehetővé a digitális azonosítást a szektorban.

Digitalizációs javaslatcsomag

A bankszektor tavaly ősszel digitalizációs javaslatcsomagot tett le az asztalra, az egyik ezek közül megvalósult javaslat eredménye a fent említett jogszabály, amely az elektronikus fizetést minden online pénztárgépet üzemeltető kereskedőre kiterjeszti, illetve az online azonosítás terén a szabályok átgondolása. Ugyanakkor a javaslatcsomagban még számos ötlet van, melyek megvalósítása folyamatban van, ezek folyamatos megjelenésére számíthatunk.

PSD2

Tavaly ősszel élesedett a PSD2-es szabályozás, azaz az új pénzforgalmi rendelet. Az MNB szerint az új PSD2-es szolgáltatók nem tolonganak az engedélyekért, inkább a bankok között bontakozik ki verseny az új szolgáltatások területén: már öt pénzforgalmi szolgáltatót vettek nyilvántartásba, akik élhetnek a nyílt bankolás lehetőségével, illetve négy aktív harmadik feles szolgáltató van a piacon (Appspect, Aggreg8, Koin, Számlázz.hu). A szolgáltatások éles indulása fokozatosan történik, van olyan szolgáltatás, amely már elindult, de egyelőre tömegek nem használják ezeket. A következő egy évben ugyanakkor jó eséllyel széles körbe is használható szolgáltatásokká nőhetik ki magukat.

Mesterséges intelligencia a bankoknál

Az MNB fintech és digitalizációs jelentésében szereplő felmérés szerint a pénzügyi intézmények várakozásai szerint rövid távon a mesterséges intelligencia alkalmazása lehet a legnagyobb hatással az üzleti folyamatokra. A pénzügyi szolgáltatók többségének – több mint 55 százalékuk – véleménye alapján a következő két évben a mesterséges intelligencia felhasználása alakíthatja át legnagyobb mértékben intézményeik működését – főképp ügyfélakvizíciós, termékfejlesztési és kockázatkezelési folyamatok során.

Kártyaterminál-telepítési programok

Az állami bankkártya-telepítési programot az egyik szolgáltatónál bentragadt terminálok miatt egy évvel meghosszabbították, de emellett már piaci alapú termináltelepítést támogató program (Doppio) is működik a hazai piacon. Utóbbit a Mastercard kezdeményezte, erről részletesen itt írtunk.

Agilis transzformáció

A nagyvállalati szektorban a járvány alatt és után a digitalizáció mellett a változásokra való gyors reagálás is előtérbe került, ennek egyik kulcsfontosságú eszköze az agilis módszertan megjelenése a nagy létszámú, komolyan szabályozott cégeknél is, így a bankszektorban is. Az agilis módszertan nem old meg minden gondot, de fontos területeken javíthatja a bankok hatékony működését, reakcióképességét, egy esetleges második járványhullám esetén ennek óriási jelentősége lesz.