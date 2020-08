Balog Ádám szerint kis gazdasági visszaeséssel megúszhatjuk

Az egész évet tekintve a nullához közelítő kisebb gazdasági visszaesést vár az MKB Bank elnök-vezérigazgatója, aki szerint jól reagáltak a magyar gazdasági szereplők a válság első szakaszára.

A gazdasági szereplők reakciói az eddigi kihívásokra jók voltak, de fenn kell tartani a rugalmasságot, a kreativitást - mondta az InfoRádiónak Balog Ádám, az MKB Bank elnök-vezérigazgatója a koronavírus-járvány magyarországi gazdasági hatásairól.

Biztosra vette, hogy a második negyedév számai nagyon rosszak lesznek, de reméli, hogy a harmadik negyedévben ez korrigálódik majd, és a gazdaságpolitika által rendelkezésre bocsátott eszközöket az üzleti szektor jól és bátran tudta, tudja használni.

"Remélhetőleg egy minél inkább a V alakhoz közelíti majd a gazdasági teljesítmény alakulása"

- mondta Balog Ádám. Hozzátette, a bankrendszernek egyértelműen a támogató, az eszközrendszert okosan használó, és az ügyfeleket is erre buzdító szereplőként kell fellépnie.

Beszámolt arról is, hogy az MKB Bank jó állapotban van a válság ellenére is. "Elég nagy tartalékokkal ért minket a válság. Az év végéig hátralévő időszak teljesítménye nagy mértékben attól függ, hogyan állunk hozzá, de minden okunk megvan arra - figyelembe véve a különböző finanszírozási lehetőségek, többek között az MFB programok, a garanciaprogramok, az MNB eszközeinek rendelkezésre állását is -, hogy egymás és a gazdasági szereplők felé is megfelelő mértékű bizalommal forduljunk" - mondta a bankvezér.

"Én váltig reménykedem abban, hogy egy kicsi, nullához közelítő GDP-visszaeséssel megússzuk az egész évet, de tény, hogy nagy a szórása ennek a becslésnek" - tette hozzá Balog Ádám.